Indian student Missing in USA: এই ভারতীয় তরুণীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে FBI! কে মায়ুশী ভগত?রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ২০১৯ থেকে

Indian student Missing in USA: এই ভারতীয় তরুণীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে FBI! কে মায়ুশী ভগত?রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ২০১৯ থেকে
Mayushi Bhagat update:- ৬ বছর কেটে গিয়েছে, খোঁজ মেলেনি মায়ুশী ভগতের। তিনি তাঁর বাবা মায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন আমেরিকার নিউজার্সিতে। তাঁর বসবাস ছিল ৩৫ ভ্রুম স্ট্রিট, জার্সি সিটিতে। শেষবার তাঁর জার্সি সিটির বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ২০১৯ সালের ২৯ এপ্রিল দেখা যায়। এরপর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ভারতীয় পড়ুয়া মায়ুশী ভগত। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই, মায়ুশীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তাঁর খোঁজ দিতে পারলে ১০ হাজার মার্কিন ডলারের পুরস্কারও ঘোষণা করেছে এফবিআই। তবে প্রশ্ন হল, কে এই মায়ুশী ভগত?
ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন তার অবস্থান বা উদ্ধারের তথ্যের জন্য, ১০,০০০ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি নিখোঁজ হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, গ্রেফতারি, শাস্তির কথাও বলছে।হাডপোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ভগত ১৯৯৪ সালের ১২ জুলাই ভারতের গুজরাটের ভাদোদরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ২০১৬ সালে এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি প্রথমে নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং পরে নিউ ইয়র্ক সিটির নিউ ইয়র্ক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে স্থানান্তরিত হন।
তাঁর পরিবার ২০১৯ সালের ১ মে পুলিশের কাছে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবর জানায়। রহস্য দানা বাঁধে, মায়ুশীর বাবার হাতে আসা এক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঘিরে। তাঁর বাবা জানিয়েছেন, ১ মে সাড়ে ১২টার দিকে তিনি মেয়ের কাছ থেকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পান, যেখানে প্রেরক জানিয়েছিল যে সে ভালো আছে এবং ৩ মে-র আগে ফিরবে না। তবে, তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে বার্তাটি তাঁর মেয়ে লিখেছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না, কারণ এতে ব্যবহৃত ভাষা মেয়ের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়না।
২০২২ সালের জুলাই মাসে এফবিআই-এর নিউ ইয়র্ক বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে তাদের নিখোঁজ ব্যক্তিদের ওয়েবপেজে যুক্ত করে। এফবিআই নিউয়ার্ক ফিল্ড অফিস, জার্সি সিটি পুলিশ বিভাগ এবং নিউ জার্সি স্টেট পুলিশ যৌথভাবে এই তদন্ত পরিচালনা করছে। এখন পর্যন্ত কোনো সন্দেহভাজনের নাম প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। তার বয়স এখন ৩১ বছর হতো।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More