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    Neymar injury: আজ সান্তোসের ম্যাচে নেইমার কেন খেলছেন না? ব্রাজিলিয়ান মহাতারকার অনুপস্থিতি নিয়ে রহস্য

    Why is Neymar not playing tonight: নেইমার জুনিয়র কেবল একজন ফুটবলার নন, ম্যাচের ভাগ্য একা হাতে বদলে দেওয়ার মতো এক অসামান্য জাদুকর। তাই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর একাদশে না থাকাটা ক্লাব ভক্তদের জন্য বিশাল বড় ধাক্কা।

    Published on: Jul 29, 2026, 09:43:29 IST
    By Suman Roy
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    Santos FC vs Universidad Central Neymar news: আন্তর্জাতিক ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা এবং ব্রাজিলিয়ান ফুটবল আইকন নেইমার জুনিয়র (Neymar Jr.)-কে ঘিরে ফুটবল বিশ্বের কৌতূহল ও উদ্দীপনার শেষ নেই। সান্তোস এফসি (Santos FC) বনাম ইউনিভার্সিদাদ সেন্ট্রালের (Universidad Central) মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভক্ত-অনুরাগীরা গ্যালারিতে এবং টিভির পর্দায় তাঁদের প্রিয় তারকাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তবে ম্যাচের আগের দলঘোষণায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে দেখা যায়— একাদশে বা বেঞ্চে কোথাও নেইমারের নাম নেই।

    সান্তোসের ম্যাচে নেইমার কেন খেলছেন না? ব্রাজিলিয়ান তারকার অনুপস্থিতি নিয়ে রহস্য (AFP)
    সান্তোসের ম্যাচে নেইমার কেন খেলছেন না? ব্রাজিলিয়ান তারকার অনুপস্থিতি নিয়ে রহস্য (AFP)

    আমেরিকান স্পোর্টস পোর্টাল ‘অ্যাথলন স্পোর্টস’-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সান্তোস এফসির আজকের এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে নেইমারের না খেলার পেছনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লাখ লাখ নেইমার ভক্তদের মনে জন্ম নেওয়া প্রশ্ন— “কেন আজ মাঠে নামছেন না নেইমার?”

    নেইমার জুনিয়র কেবল একজন ফুটবলার নন, ম্যাচের ভাগ্য একা হাতে বদলে দেওয়ার মতো এক অসামান্য জাদুকর। তাই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর একাদশে না থাকাটা ক্লাব ভক্তদের জন্য বিশাল বড় ধাক্কা। তবে ক্লাবের মেডিকেল টিম এবং টিম ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শী পরিকল্পনার কারণেই আজকের ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ডকে।

    দীর্ঘমেয়াদী চোট থেকে পুনর্বাসন ও ফিটনেস ব্যবস্থাপনা

    নেইমারের ক্যারিয়ারের বড় একটি অংশজুড়ে চোট বা ইনজুরি বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরে একাধিক গুরুতর ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন তিনি। সান্তোস এফসি এবং তাঁর ব্যক্তিগত ট্রেইনারদের প্রধান লক্ষ্য হলো তাঁকে আবার আগের মতো চাঙ্গা ও ১০০ শতাংশ ফিট করে মাঠে নামানো। টানা ম্যাচ খেলিয়ে তাঁর পেশির ওপর অতিরিক্ত চাপ দিতে চায় না সান্তোস ম্যানেজমেন্ট। আজকের ম্যাচে তাঁর অনুপস্থিতির এটিই অন্যতম প্রধান কারণ।

    ২. অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানো এবং রোটেশন পলিসি

    ইউনিভার্সিদাদ সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে আজকের ম্যাচটি সান্তোসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, দীর্ঘমেয়াদী মরসুমের কথা ভেবে ক্লাব কোচ নেইমারকে নিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে চাননি। পেশাদার ফুটবলে তারকা খেলোয়াড়দের চোটমুক্ত রেখে পুরো মরসুম খেলানোর জন্য ‘প্লেয়ার রোটেশন’ বা খেলোয়াড় পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, এই ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে আসন্ন বড় ম্যাচগুলোর জন্য পুরোপুরি তৈরি রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

    ৩. শারীরিক প্রস্তুতি ও ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঘাম ঝরানো

    অ্যাথলন স্পোর্টসের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, যদিও আজকের ম্যাচে তিনি মাঠের ঘাসে নামছেন না, তবে তিনি দলের সাথেই রয়েছেন এবং জিমে ও ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হালকা ট্রেনিং সেশন চালিয়ে যাচ্ছেন। ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার জন্য কেবল বল পায়ে ম্যাচ খেলাই শেষ কথা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট কন্ডিশনিং সেশনও অত্যন্ত জরুরি।

    সান্তোস এফসি দলের ওপর এর প্রভাব

    নেইমারের মাঠে না থাকা নিশ্চিতভাবেই আক্রমণভাগে সান্তোসের শক্তিতে বড় একটি শূন্যতা তৈরি করেছে। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রাখার যে কাজ নেইমার একা করে থাকেন, সেই দায়িত্ব এখন সান্তোসের তরুণ ফুটবলার ও অন্যান্য ফরোয়ার্ডদের কাঁধে চেপেছে। কোচ তাঁর দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের যোগ্যতা প্রমাণের এটিকেই সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

    নেইমার সমর্থকরা আজকের ম্যাচে তাঁর ড্রিবলিং ও স্কিল মিস করলেও, এই বিরতি মূলত তাঁর দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের জন্যই শুভ। সান্তোস এফসির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আবার নেইমারকে তাঁর পুরোনো ছন্দে মাঠ মাতাতে দেখা যাবে বলেই আশা করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/News/Neymar Injury: আজ সান্তোসের ম্যাচে নেইমার কেন খেলছেন না? ব্রাজিলিয়ান মহাতারকার অনুপস্থিতি নিয়ে রহস্য
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