২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
‘১৯৬২-র যুদ্ধে হারের জন্য ক্ষমা চাইবে কংগ্রেস?’ রাহুল গান্ধীর ‘Compromised PM’ কটাক্ষের পালটা চার প্রশ্ন কিরেন রিজিজুর
রাহুলের মন্তব্যের পরেই X-এ কংগ্রেসকে চারটি প্রশ্ন করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ: রিজিজুর দাবি, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় তাঁর নিজের গ্রাম চিনের দখলে চলে গিয়েছিল। তাঁর প্রশ্ন, সেই যুদ্ধে ভারতের অপমানজনক পরাজয়ের জন্য কংগ্রেস কি ক্ষমা চাইবে?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘Compromised PM’ বা আপসকামী প্রধানমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এবার তারই পালটা দিয়ে কংগ্রেসকে চারটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের দারিদ্র্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার—একাধিক বিষয় তুলে ধরে কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, ১৯৬২ সালে চিনের কাছে ভারতের পরাজয়ের জন্য কি কংগ্রেস দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইবে? পাশাপাশি স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও কেন ভারতকে দরিদ্র দেশ হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শনিবার, ২১ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম X-এ একাধিক প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসকে জবাবদিহি করার দাবি জানান তিনি।
কী নিয়ে শুরু বিতর্ক?
বিতর্কের সূত্রপাত চিনে আয়োজিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (APEC) সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একটি বৈঠকের ছবি প্রকাশ্যে আসে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী।
তাঁর বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ওই টেবিলে বসে বিশ্বের এই তিন শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলোচনা করতেন। এরপরই তিনি লেখেন, ‘A compromised PM can never sit at this table।’ অর্থাৎ, আপসকামী প্রধানমন্ত্রী কখনও এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আলোচনার টেবিলে জায়গা পান না। রাহুলের এই মন্তব্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মোদী সরকারের অবস্থান এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে কংগ্রেস।
কিরেন রিজিজুর চার প্রশ্ন কী কী?
রাহুলের মন্তব্যের পরেই X-এ কংগ্রেসকে চারটি প্রশ্ন করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।
১৯৬২ সালের যুদ্ধ: রিজিজুর দাবি, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় তাঁর নিজের গ্রাম চিনের দখলে চলে গিয়েছিল। তাঁর প্রশ্ন, সেই যুদ্ধে ভারতের অপমানজনক পরাজয়ের জন্য কংগ্রেস কি ক্ষমা চাইবে?
দারিদ্র্য: স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন দেশ শাসন করেছে কংগ্রেস। তা সত্ত্বেও ভারতকে কেন দীর্ঘদিন দরিদ্র রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করতে হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
সাপুড়েদের দেশ: আন্তর্জাতিক মহলে একসময় ভারতকে ‘সাপুড়েদের দেশ’ হিসেবে কেন পরিচিত হতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যাও কংগ্রেসের কাছে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
হিন্দু রেট অফ গ্রোথ: ভারতের অর্থনীতির ধীরগতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত ‘Hindu Rate of Growth’ শব্দবন্ধ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রিজিজু। তাঁর অভিযোগ, এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হেয় করা হয়েছিল।
রাহুলের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ
শুধু সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই থেমে থাকেননি রিজিজু। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী বিদেশে থাকা ভারতবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। তাঁর দাবি, ভারতের গণতন্ত্র, সংবিধান, সভ্যতা এবং ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।
রিজিজুর বক্তব্য, বিদেশে থাকা ভারতবিরোধী শক্তিগুলি রাহুলকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এগুলি তাঁর রাজনৈতিক অভিযোগ, এর পক্ষে নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেননি।
বিদেশনীতি নিয়েও সংঘাত বিজেপি-কংগ্রেসের
এর আগে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন রাহুল। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত ক্রমশ পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান আমেরিকা-সহ বিভিন্ন শক্তিধর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে। এর জবাবে বিজেপি রাহুলকে পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার অভিযোগে আক্রমণ করে। বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী তাঁকে 'Pakistan Fanboy' বলেও কটাক্ষ করেন।
সব মিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশনীতি নিয়ে রাহুল গান্ধীর আক্রমণের পালটা হিসেবে কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকাল এবং ১৯৬২ সালের যুদ্ধের প্রসঙ্গ সামনে আনল বিজেপি। একদিকে মোদী সরকারের আন্তর্জাতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শাসনকালের খতিয়ান তুলে ধরে পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনীতি থেকে দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস—সবকিছুই এখন নতুন করে রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রে।