    Bangladesh Hilsa: বাংলার পার্বনে কি বাংলাদেশি ইলিশ এবার পড়বে পাতে? সিদ্ধান্ত কার ওপর নির্ভর! বললেন তারেকের মন্ত্রী

    বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন,'কিছু কিছু সময়, ভারতে যখন পুজো হয়.. ওনারাও বাঙালি… স্বাভাবিক আপনার যদি ইলিশের প্রতি দুর্বলতা থাকে (বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন মন্ত্রী)… একই বাঙালি তো, একই জিন….।'

    Published on: Apr 06, 2026 5:55 PM IST
    By Sritama Mitra
    চকচকে রুপোলী রঙ, আর লালচে আভা, কানকো টিপে মাছ কেনা বাঙালির কাছে, ইলিশের এই রূপই মনমুগ্ধকর!আর বিশেষ দিনগুলোতে বাংলার ঘরে, সরষের সঙ্গে ইলিশের দোসর, কিম্বা নিদেন পক্ষে ইলিশের কালো জিরে দিয়ে বেগুন ঝোল, বাঙালির রসনার তৃপ্তিতে আলাদা মাত্রা আনে। দুর্গা পুজো হোক বা অন্য কোনও পার্বন, ইলিশের ফ্যানক্লাবে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা উৎসবের দিনগুলিতে ইলিশের দিকে তো তাকিয়ে থাকেনই! আর সেই ইলিশ যদি হয় সোজা পদ্মার, তাহলে তো কথাই নেই! সেই বাংলাদেশের ইলিশ এবার তারেক রহমানের জমানায় কি ভারতে আসছে? প্রশ্ন যায় বাংলাদেশের মৎস্যমন্ত্রীর কাছে। তার জবাবে তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত ঠিক কার ওপর নির্ভর করছে!

    ইলিশ মাছ
    দিন দিন লাফিয়ে বাড়ছে বাঙালির শখের ইলিশের দাম। ইচ্ছে থাকলেও, অনেক সময়ই নাগালের বাইরে চলে যায় এই রুপোলী শস্যের দাম। তাই নিয়ে বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, ইলিশের সরবরাহ বাড়লে দাম কমবে। এই বিষয়ে সেদেশ সচেষ্ট বলেও তিনি তারেক সরকারের নেতৃত্বাধীন সরকারের নানান উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সচিবালয়ে ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৬’ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি ইলিশ বিষয়ে সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেন। এরইসঙ্গে তিনি বলেন,'কিছু কিছু সময়, ভারতে যখন পুজো হয়.. ওনারাও বাঙালি… স্বাভাবিক আপনার যদি ইলিশের প্রতি দুর্বলতা থাকে (বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন মন্ত্রী)… একই বাঙালি তো, একই জিন…. তো ওনাদেরও দুর্বলতা রয়েছে, ওটা সৌজন্যমূলক। সেটা সরকার থেকে সরকারের (সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে) কিছু পণ্য যায়। ওটা ওই রকম কোনও রপ্তানি নয়।' এরপরই প্রশ্ন যায় যে, বাংলাদেশ কি এবার তারেক রহমানের জমানায় ভারতে ইলিশ মাছ পাঠাবে! তার উত্তরে বাংলাদেশের মৎস্যমন্ত্রী বলেন, ' এই সাবজেক্ট টা… যদি পাঠায় তাহলে, বিষয়টি সরকারের প্রধানের (প্রধানমন্ত্রীর), তবে আমি সরকার প্রধান নই, আমি মৎস্যমন্ত্রকের।'

    উল্লেখ্য, সামনেই দুই বাংলায় পালিত হতে চলেছে নববর্ষের উদযাপন। ১৫ এপ্রিল ২০২৬-এ পয়লা বৈশাখ ঘিরে উদযাপনে মাততে চলেছে এপার ও ওপার বাংলা। এরপর বর্ষা মানেই, দুই বাংলা জুড়ে ইলিশের অপেক্ষা! পরবর্তীতে দুর্গাপুজোর সময়, বাংলায় বাংলাদেশি ইলিশের জন্য বেশ কিছুটা অপেক্ষা থাকে।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

