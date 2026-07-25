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    B'desh Vs Ind: সম্পর্কে উন্নতি, সেপ্টেম্বরে ভারতীয় দলকে বাংলাদেশে ডাকতে চায় BCB, আফগানিস্তান সিরিজের তাহলে কী হবে?

    বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ১৩, ১৫ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হওয়ার কথা। যদিও সিরিজটি ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে, তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজক থাকবে আফগানিস্তান।

    Published on: Jul 25, 2026, 11:50:01 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Bangladesh Vs India & Afg Vs India: ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) জানিয়েছে, এই সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। তবে সূচিতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। কারণ, তার আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রস্তাবিত সাদা বলের সিরিজ অনুষ্ঠিত হলে আফগানিস্তান সিরিজের তারিখ পিছিয়ে যেতে পারে।

    ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে (Action Images via Reuters)
    ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে (Action Images via Reuters)

    বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ১৩, ১৫ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হওয়ার কথা। যদিও সিরিজটি ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে, তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজক থাকবে আফগানিস্তান। নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন সম্ভব নয়। তাই বহু বছর ধরেই তারা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে নিজেদের ‘হোম’ ম্যাচ খেলছে।

    এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যৌথভাবে দিল্লিকেই বেছে নিয়েছে। ফলে এই সিরিজে এক বিরল পরিস্থিতি তৈরি হবে। মাঠ ভারতের হলেও কাগজে-কলমে ‘হোম’ দল হবে আফগানিস্তান, আর ভারত খেলবে অতিথি দলের ভূমিকায়।

    তবে এই সূচির উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রস্তাবিত সিরিজ। জানা গেছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছয় ম্যাচের সাদা বলের সিরিজ আয়োজন করতে আগ্রহী। সম্প্রতি দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়ায় সেই সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়েছে। যদি ভারত বাংলাদেশ সফরে যায়, তাহলে আফগানিস্তান সিরিজ কয়েক দিন পিছিয়ে যেতে পারে।

    তবে সময়ের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস শুরু হবে। এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে। ফলে আফগানিস্তান সিরিজ খুব বেশি পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

    এই সিরিজকে ঘিরে সম্প্রচার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ঘরের মাঠের আন্তর্জাতিক ম্যাচ সাধারণত জিওস্টারের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এই সিরিজের আনুষ্ঠানিক আয়োজক আফগানিস্তান হওয়ায় সম্প্রচারের অধিকার অন্য সংস্থার হাতে থাকবে।

    ডিজিটাল সম্প্রচারের অধিকার ইতিমধ্যেই ফ্যানকোডের হাতে রয়েছে। টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য জি এবং সনি স্পোর্টস আগ্রহ দেখাতে পারে। যদিও শেষ পর্যন্ত জিওস্টারও এই অধিকার কেনার দৌড়ে নামতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে।

    মিডিয়া ও বিপণনের দায়িত্ব সামলাবে আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স নামে একটি ক্রীড়া বিপণন সংস্থা। সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভৈরব শান্ত জানিয়েছেন, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে। ম্যাচ আয়োজনের লজিস্টিকস দেখবে এসিবি, আর মিডিয়া ও বিপণনের দায়িত্ব থাকবে তাদের সংস্থার উপর।

    ক্রিকেট মহলের মতে, এই সিরিজ ঐতিহাসিক হতে চলেছে। কারণ, প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে ‘হোম’ সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। যদিও ম্যাচ হবে ভারতের মাটিতেই, তবু আয়োজক হিসেবে থাকবে আফগানিস্তান। এখন শুধু সরকারি ছাড়পত্র এবং চূড়ান্ত সূচির অপেক্ষা। বাংলাদেশের সিরিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত হলেই ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজের দিনক্ষণও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/B'desh Vs Ind: সম্পর্কে উন্নতি, সেপ্টেম্বরে ভারতীয় দলকে বাংলাদেশে ডাকতে চায় BCB, আফগানিস্তান সিরিজের তাহলে কী হবে?
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