Hyderabad News: অনলাইনে তালা ভাঙার বিদ্যা! আইফোন ১৭ ও লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না-সহ হায়দরাবাদে পুলিশের জালে তরুণী
Hyderabad News: ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপোর গয়না, নগদ টাকা এবং একটি আইফোন ১৭ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অনুমান করা হচ্ছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই সমস্ত সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা।
Hyderabad News: তালা ভেঙে একটি বাড়ি থেকে সোনার গয়না, নগদ টাকা এবং আইফোন ১৭ চুরির অভিযোগে হায়দরাবাদে গ্রেফতার হলেন এক ২৫ বছর বয়সি তরুণী। ধৃতের নাম পাগা জয়া। পুলিশ জানিয়েছে, শহরের অন্তত পাঁচটি চুরির ঘটনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্বামীর অজান্তেই ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে বাড়ি ও ফ্ল্যাটের তালা ভাঙার নানা কৌশল শিখেছিলেন ওই তরুণী। নিজের আসল পরিচয় গোপন করতে এবং পুলিশের নজর এড়াতে চুরি করার সময় তিনি সবসময় বোরখা পরে বেরোতেন। ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপোর গয়না, নগদ টাকা এবং একটি আইফোন ১৭ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অনুমান করা হচ্ছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই সমস্ত সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা।
একটি বন্ধ বাড়ির তালা ভেঙে চুরির চেষ্টার সময় একটি সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরাতে জয়ার ছবি ধরা পড়ে। ফুটেজে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে কালো রঙের একটি লম্বা বোরখা পরে রয়েছেন। মুখ ও মাথা ঢাকা, হাতে কালো গ্লাভস এবং পিঠে একটি হালকা নীল রঙের ব্যাকপ্যাক। তবে সেবার শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতে না পেরে তিনি বাড়িটি থেকে বেরিয়ে যান। পুলিশ আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনের খরচ জোগাড় করতেই এই চুরির পথ বেছে নিয়েছিলেন ওই তরুণী।
অন্য এক মামলায় ধৃত সিরিয়াল চোর
এদিকে সম্পূর্ণ পৃথক আরেকটি মামলায় মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে ১০টি চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নবীন নামের ওই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৩৭ তোলা (প্রায় ৪৩০ গ্রাম) সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চুরির জাল কতটা বিস্তৃত এবং শহরের অন্য কোনও সিঁধেল চুরির সঙ্গে এদের যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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