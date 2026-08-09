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    World Junior Athletics Championship: বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ভারতের নতুন ইতিহাস, হাই জাম্পে রুপো জিতলেন বসন্ত

    বসন্তের সাফল্যের পথ অবশ্য একেবারেই সহজ ছিল না। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ধাপে ধাপে নিজের সেরাটা দিতে থাকেন ভারতীয় অ্যাথলিট। ২.০৬ মিটার উচ্চতা প্রথম চেষ্টাতেই টপকে যান তিনি। এরপর উচ্চতা বাড়িয়ে ২.১২ মিটার করা হলে কিছুটা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। 

    Published on: Aug 9, 2026, 14:48:32 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ফের উজ্জ্বল ভারত। পুরুষদের হাই জাম্পে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে রুপোর পদক জিতলেন ভারতের বসন্ত। ২.২১ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে নিজের সেরা পারফরম্যান্সের নজির স্পর্শ করেছেন তিনি। শুধু পদক জয় নয়, বসন্তের এই সাফল্যের হাত ধরে বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সের পুরুষদের হাই জাম্পে প্রথমবার রুপোর পদক পেল ভারত।

    বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ফের উজ্জ্বল ভারত
    বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ফের উজ্জ্বল ভারত

    বসন্তের সাফল্যের পথ অবশ্য একেবারেই সহজ ছিল না। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ধাপে ধাপে নিজের সেরাটা দিতে থাকেন ভারতীয় অ্যাথলিট। ২.০৬ মিটার উচ্চতা প্রথম চেষ্টাতেই টপকে যান তিনি। এরপর উচ্চতা বাড়িয়ে ২.১২ মিটার করা হলে কিছুটা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গিয়ে এই উচ্চতা অতিক্রম করতে সক্ষম হন বসন্ত।

    তবে এরপরই ফের ছন্দে ফিরে আসেন তিনি। ২.১৭ মিটার উচ্চতা প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল ভাবে অতিক্রম করেন ভারতীয় অ্যাথলিট। এর পর আসে ২.২১ মিটারের পরীক্ষা। এই উচ্চতাতেই নিজের সেরা পারফরম্যান্সের সমান করেন বসন্ত। ২.২১ মিটার টপকে রুপোর পদক নিশ্চিত করে ফেলেন তিনি।

    একই উচ্চতা অতিক্রম করেন আলজেরিয়ার ইউনেস আয়াচি এবং গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পুলও। ফলে তিন অ্যাথলিটই ২.২১ মিটার পার করায় শুরু হয় পদকের লড়াই। শেষ পর্যন্ত কে কোন পদক পাবেন, তা নির্ধারিত হয় কতবার চেষ্টা করে তাঁরা ওই উচ্চতা অতিক্রম করেছেন, তার ভিত্তিতে।

    এই হিসাবেই এগিয়ে যান আয়াচি। ২.২১ মিটার উচ্চতা প্রথম চেষ্টাতেই অতিক্রম করেন তিনি। ফলে সোনার পদক নিশ্চিত হয় তাঁর। বসন্ত ওই উচ্চতা পার করেন দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। অন্যদিকে, পুলকে সফল হতে অপেক্ষা করতে হয় তৃতীয় প্রচেষ্টা পর্যন্ত। ফলে বসন্তের গলায় ওঠে রুপোর পদক এবং পুল পান ব্রোঞ্জ।

    এই সাফল্য ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষদের হাই জাম্পে এর আগে ভারত কোনও রুপোর পদক জিততে পারেনি। বসন্তের হাত ধরে সেই অপেক্ষার অবসান হল। জুনিয়র পর্যায়ের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় হাই জাম্পের জন্য এটি তাই নতুন মাইলফলক।

    চলতি প্রতিযোগিতায় এটিই ভারতের দ্বিতীয় পদক। এর আগে জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপোর পদক জিতেছিলেন আশিস যাদব। ফলে অ্যাথলেটিক্সের বিশ্ব জুনিয়র মঞ্চে ভারতের পদকসংখ্যায় যোগ হল আরও একটি রুপো।

    বসন্তের পারফরম্যান্সে বিশেষ নজর কেড়েছে তাঁর ধারাবাহিকতা। ২.০৬ মিটার থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ২.১২, ২.১৭ এবং শেষ পর্যন্ত ২.২১ মিটার—প্রতিটি ধাপেই চাপ সামলে এগিয়েছেন তিনি। ২.২১ মিটার অতিক্রম করে শুধু পদকই জেতেননি, নিজের সেরা পারফরম্যান্সের নজিরও স্পর্শ করেছেন।

    বিশ্ব জুনিয়র মঞ্চে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ধারাবাহিক সাফল্যের তালিকায় বসন্তের এই রুপো তাই নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিশেষ করে পুরুষদের হাই জাম্পে প্রথমবার রুপো জয় ভবিষ্যতের অ্যাথলিটদের জন্যও নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে যে প্রতিভার ঘাটতি নেই, বসন্তের পারফরম্যান্স আরও একবার তারই প্রমাণ দিল।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/World Junior Athletics Championship: বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ভারতের নতুন ইতিহাস, হাই জাম্পে রুপো জিতলেন বসন্ত
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