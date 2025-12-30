Edit Profile
    2026 January Monthly Horoscope: ২০২৬ জানুয়ারি মাস মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল মাসিক রাশিফল

    Published on: Dec 30, 2025 9:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    হাতে গোনা কয়েকদিন পরই আসতে চলেছে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস। এই মাস কেমন কাটতে চলেছে আপনার? রইল রাশিফল। মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির জানুয়ারি মাস কেমন কাটবে, দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    মেষ

    জানুয়ারি মাসটি আপনার জন্য কিছুটা ব্যস্ত হতে পারে। কাজের পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব আপনার উপর আসতে পারে, যা আপনাকে শুরুতে চাপ অনুভব করবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকলেও ক্লান্তিও থাকবে। অর্থের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে, তবে একই গতিতে ব্যয়ও বাড়তে পারে, তাই বাজেটের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কের মধ্যে রাগ এড়িয়ে চলুন এবং ছোট ছোট বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিশাপ দেবেন না। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন।

    ( Gajakeshari raj yog: ২০২৬ সালের শুরুতেই অর্থ, মান-যশ! গজকেশরী যোগ কাদের কপাল খুলবে? রইল লাকিদের লিস্ট)

    বৃষ

    বৃষ রাশির শুরুটি কিছুটা অপ্রতিরোধ্য এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। অনেক প্রশ্ন মনে ঘুরে বেড়াবে, তবে জানুয়ারী বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি নিজে থেকেই যত্ন নিতে শুরু করবে। আপনার প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে কাজে আসবে। সামগ্রিকভাবে আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, কেবল অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের প্রতি আস্থা বাড়বে এবং আপনার প্রিয়জনের সঙ্গ আপনাকে সান্ত্বনা দেবে।

    মিথুন

    মিথুন রাশি জানুয়ারিতে কাজের চাপ একটু বেশি অনুভূত হতে পারে। একাধিক দায়িত্ব একসাথে আসা চাপের কারণ হতে পারে, তবে একটি পরিষ্কার এবং খোলামেলা কথোপকথন পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। অর্থের দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, যেমন ক্লান্তি বা মাথাব্যথা, তাই কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের জায়গা দিন।

    কর্কট

    কর্কট রাশি জানুয়ারির শুরুতে কিছুটা নিস্তেজ এবং ধীর মনে হতে পারে। মনে অলসতা বা বিভ্রান্তি থাকতে পারে তবে মাসের মাঝামাঝি থেকে জিনিসগুলি আরও ভাল হতে শুরু করবে। পারিবারিক পরিবেশ ভাল থাকবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। অর্থের ওপর চাপ কমবে। মেডিটেশন, যোগব্যায়াম বা একটু শান্তি আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখবে।

    সিংহ

    সিংহ রাশি এই মাসে আপনার আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে পারে। ক্যারিয়ার স্বীকৃতি এবং প্রশংসা পেতে পারে, তবে এর সাথে ব্যয়ও বাড়তে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। সম্পর্কের মধ্যে ঔদ্ধত্য বা একগুঁয়েমি এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় জিনিসগুলি ভুল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও মনোনিবেশ করতে হবে, তবেই ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।

    কন্যা

    কন্যা রাশি জানুয়ারিতে কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে। আপনি যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে। আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে পারবে। সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। ধৈর্য এবং বোঝাপড়া এই মাসে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে।

    তুলা

    তুলা রাশির শুরুতে কাজের চাপ এবং দায়িত্ব কিছুটা অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে, তবে সময় যত বাড়বে ততই স্বস্তি আসবে। ব্যয়ের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার দায়িত্ব হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, কেবল স্ট্রেসকে আপনার চেয়ে ভাল হতে দেবেন না।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি জানুয়ারী আপনাকে আপনার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার সুযোগ দেবে। কাজ এবং অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে। আবেগে ভাঙা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। শান্ত মন নিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত আরও উপকৃত হবে।

    ধনু

    ধনু রাশি এই মাসটি আপনার পরিকল্পনা করার জন্য একটি মাস। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। পরিবার সহায়ক হবে, যা মনোবল দৃঢ় রাখবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা অপরিহার্য, বিশেষ করে ডায়েট এবং রুটিনে মনোযোগ দিন।

    মকর

    মকর রাশি জানুয়ারীর শুরুতে কাজের চাপ এবং ব্যয় উভয়ই বাড়তে পারে। আপনি ক্লান্ত এবং চাপ বোধ করতে পারেন, তবে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে জিনিসগুলির উন্নতি শুরু হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। নিজেকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশি এই মাসে নেটওয়ার্কিং এবং নতুন পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারে। ক্যারিয়ার এবং অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি আরও ভাল হতে পারে, যদি আপনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ান। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া এবং পরিষ্কার যোগাযোগ কাজে আসবে।

    মীন

    মীন রাশির জানুয়ারি আপনার জন্য আত্মবিশ্লেষণের মাস। শুরুতে মানসিক চাপ বা বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তবে সময়ের সাথে সাথে বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বলুন। এতে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

