    Gajakeshari raj yog: ২০২৬ সালের শুরুতেই অর্থ, মান-যশ! গজকেশরী যোগ কাদের কপাল খুলবে? রইল লাকিদের লিস্ট

    আসন্ন জানুয়ারি মাসে আসছে গজকেশরী যোগ। এই যোগের ফলে একগুচ্ছ রাশি লাভ পাবে। কারা লাভ পাবে, দেখে নিন।

    Published on: Dec 27, 2025 9:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    গজকেশরী রাজযোগের হাত ধরে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। আসন্ন ২ জানুয়ারী, ২০২৬, শুক্রবার চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিশেষ সংযোগের মাধ্যমে এই রাজযোগের সৃষ্টি হবে। এই দিনে, চন্দ্র মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন, যেখানে বৃহস্পতি ইতিমধ্যেই অবস্থিত। বৃহস্পতি ও চন্দ্রের এই শুভ সংযোগ একজন ব্যক্তির জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই যোগের ফলে একগুচ্ছ রাশি লাভ পাবে। লাকি কারা?

    আসছে গজকেশরী রাজযোগ

    বৃষ

    গজকেশরী রাজযোগ তাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে ইতিবাচক খবর পেতে পারেন। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক প্রমাণিত হবে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং আয়ের নতুন উৎস আবির্ভূত হতে পারে।

    মিথুন

    গজকেশরী যোগ ভাগ্য ফেরাতে চলেছে একাধিক রাশির জাতক জাতিকার। মিথুনও তাদের মধ্যে একজন।২০২৬ সালে, আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার ক্যারিয়ার স্থিতিশীল হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। ব্যবসায়ের সাথে জড়িতরা সম্প্রসারণের জন্য ভালো সুযোগ পাবেন। সম্মান বৃদ্ধি পাবে, মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন পাবেন।

    তুলা

    এই রাজযোগ ব্যবসা এবং অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে লাভজনক প্রমাণিত হবে। নতুন প্রকল্প, চুক্তি বা চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈবাহিক জীবন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। আর্থিক সুস্থতার উন্নতি হবে। উপরন্তু, শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, বিদেশ ভ্রমণ এবং ক্যারিয়ার বৃদ্ধির ইঙ্গিতও রয়েছে। শিক্ষার্থী এবং গবেষণায় জড়িতরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

