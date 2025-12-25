Edit Profile
    Balcony Vastu Shastra: আপনার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি কোনদিকে রয়েছে? সঠিক দিক কোনটি? রইল বাস্তুটিপস

    বাড়িতে ব্যালকনি থাকলে, তার মজাই আলাদা! আর এই ব্যালকনি অনেকের কাছেই খুব শখের হয়। দেখে নেওয়া যাক, ব্যালকনি নিয়ে কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র।

    Published on: Dec 25, 2025 1:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সকালে কাগজ পড়তে পড়তে চায়ের পেয়ালার সঙ্গে ব্যালকনি থেকে দেখা শহরই হোক বা, সারাদিনের কাজ শেষে রাতের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মেজাজ ফুরফুরে করা মুহূর্তই হোক। বাড়ির ব্যালকনি নিয়ে অনেকেরই নানান শখ থাকে। তবে বাস্তুশাস্ত্র বলছে, ফ্ল্যাটের ব্যালকনি বা বারান্দাটি যদি সঠিক জায়গায় না থাকে, তাহলে তা সংসারে সুসময় নাও ডেকে আনতে পারে।

    আপনার ফ্ল্যাটে ব্যালকনি সঠিক দিকে রয়েছে তো? (gemini)
    বাড়ির বারান্দা বা ফ্ল্যাটের ব্যালকনি এমন হওয়া উচিত যাতে একা থেকেও কিছু সময় কাটানো যায়। এই স্থানটি ইতিবাচক হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে বারান্দার বা ব্যালকনির সজ্জা ভালোভাবে করেন, আবার কেউ কেউ বারান্দায় সবচেয়ে বেশি সময় কাটান।

    শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ফ্ল্যাটে বারান্দা থাকাটাই সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে, ঘরের বারান্দার দিকনির্দেশনা ও অবস্থা সঠিক হওয়া উচিত। মূল দরজার মতোই বারান্দার শক্তিও সঠিক হতে হবে। এখান থেকে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং এর প্রভাব সারা ঘরে দেখা যায়। শাস্ত্র অনুসারে, ফ্ল্যাটের বারান্দা সর্বদা পূর্ব বা উত্তর দিকে হওয়া উচিত। এই দিকগুলিতে একটি বারান্দা থাকা খুব ভাল এবং শুভ বলে মনে করা হয়। একই সময়ে, দক্ষিণ দিকের বারান্দা একটি অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রতিকার হিসেবে এই দিকের বারান্দাকে স্টোর রুমে পরিণত করা যেতে পারে। এতে এর প্রভাব শুভ হতে পারে। যদি বারান্দা পশ্চিম দিকে থাকে তবে এটি ভাল বলে মনে করা হয়।

    ( Pak leader: করাচির লিয়ারিতে সরব রহমান!পাকিস্তানের দু'মুখো নীতির মুখোশ টেনে খুললেন খোদ পাক নেতা,উঠল মুনিরের সেনার কথা)

    বারান্দাযয় বা ব্যালকনিতে সবসময় হালকা রঙ লাগাতে হবে। কালো এবং লালের মতো গাঢ় রঙ এখানে প্রয়োগ করা উচিত নয়। এছাড়াও, তুলসী, জেড গাছ এবং মানি প্ল্যান্টের মতো গাছপালা এখানে রোপণ করতে হবে। আপনি যদি বারান্দায় আসবাবপত্র রাখতে চান তবে মনে রাখবেন এখানে কাঠের আসবাবপত্র রাখা সঠিক হবে। এছাড়াও, এখানে নিয়মিত পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। নোংরা বারান্দাগুলি বাড়ির বাস্তুকে হ্রাস করে, যা সমস্ত সদস্যের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া বারান্দা এত বেশি জিনিস দিয়ে ভরে যাবেন না যে এখানে সূর্য ভালোভাবে আসতে পারে না। আসলে ভালো সূর্যের আলোর কারণে ঘরের এনার্জি সবসময়ই ইতিবাচক থাকে।

    শাস্ত্র অনুসারে, যদি বারান্দায় ধাতব দিয়ে তৈরি কচ্ছপ রাখা হয়, তবে তা বাড়ির নেতিবাচকতা দূর করে। একই সঙ্গে কচ্ছপের শক্তি ঘরে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এর পাশাপাশি বারান্দায় স্বস্তিক চিহ্নযুক্ত একটি ছবিও রাখতে হবে। অশুভ দৃষ্টি ও অশুভ শক্তি থেকে ঘরকে রক্ষা করতে এখানে পাখিদের খাবার রাখুন। জানা যায়, যেসব বাড়িতে বারান্দায় পাখির কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়, সেখানে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বদাই থাকে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

