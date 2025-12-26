Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shastra Tips: বজরংবলিকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস

    প্রদীপ শুধু পরিবেশকে আলোকিত করে না, ইতিবাচকতাও নিয়ে আসে। নানান সময় আমরা বিভিন্ন তেলের বাতি জ্বালাই যার বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। 

    Published on: Dec 26, 2025 12:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হিন্দু ধর্মে সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কেউ পুজোর ঘরে প্রদীপ রাখেন, কেউ প্রবেশদ্বারে রাখেন, কেউ তুলসীর কাছে রাখেন। প্রদীপ জ্বালানো আমাদের বাড়িতে আনন্দের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

    ঘরে এই 5 ধরনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়বে (meta ai)
    ঘরে এই 5 ধরনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়বে (meta ai)

    বাস্তুশাস্ত্রমতে, প্রদীপ জ্বালিয়ে শুধু পরিবেশকে আলোকিত করে না, ইতিবাচকতাও নিয়ে আসে। এই ক্ষেত্রে, আমরা বিভিন্ন তেলের বাতি জ্বালাই যার বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। আজ আমরা জানবো কোন তেলের প্রদীপ সুখ, সমৃদ্ধি এবং সম্পদ বৃদ্ধি করবে।

    ঘিয়ের প্রদীপ

    গরুর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিদিন উপাসনালয়ে বিশুদ্ধ ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে আর্থিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। চিরন্তন শিখা জ্বালানোর জন্য বিশুদ্ধ গরুর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলেও ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্ব কোণে গরুর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মা লক্ষ্মী আপনার বাড়িতে প্রবেশ করেন।

    তেলের প্রদীপ

    সূর্য দেবতাকে খুশি করার জন্য সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয়। একইসঙ্গে ভৈরবজির সামনে এই তেলের একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে শত্রুদের কুদৃষ্টি এড়ানো যাবে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদও পান।

    ( Vastu shastra Tips: বাড়িতে নুন রাখার সময় এই দিকগুলি খেয়াল করেছেন তো! ঘরে সুখ আনতে রইল বাস্তুটিপস)

    ( Balcony Vastu Shastra: আপনার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি কোনদিকে রয়েছে? সঠিক দিক কোনটি? রইল বাস্তুটিপস)

    তিলের তেলের প্রদীপ

    তিলের তেলের বাতি জ্বালিয়ে দিলেও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। শনির অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। এটি দেব-দেবীদেরও সন্তুষ্ট করে। এছাড়াও শনি দেবকে খুশি করতে শনিবার শামি গাছের নিচে তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। এ ছাড়া প্রতি মঙ্গল ও শনিবার অশ্বত্থ গাছের নিচে তিলের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারেন।

    মহুয়া তেলের প্রদীপ

    বাড়ির মন্দিরে মহুয়া তেলের প্রদীপ জ্বালানো শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা উভয়ই বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে সম্পর্কও বেশ মধুর।

    জুঁইয়ের তেলের প্রদীপ

    হনুমানজির আরাধনা করার জন্য জুঁই তেলের প্রদীপ জ্বালানো উচিত এবং তাঁর কৃপা চিরকাল আপনার উপর বিদ্যমান থাকার জন্য ত্রিকোণ প্রদীপ জ্বালানো উচিত। মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমানজির মন্দিরে গিয়ে জুঁই তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেখানে বসে হনুমান চালিসা পাঠ করতে পারেন।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Shastra Tips: বজরংবলিকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes