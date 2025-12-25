Edit Profile
    Vastu shastra Tips: বাড়িতে নুন রাখার সময় এই দিকগুলি খেয়াল করেছেন তো! ঘরে সুখ আনতে রইল বাস্তুটিপস

    বাস্তুশাস্ত্র টিপস অনুসারে দেখে নিন নুন কোথায় রাখা শুভ। 

    Published on: Dec 25, 2025 12:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আসছে নতুন বছর। আর তার আগে সকলেই আসন্ন বছরকে সুখের করে তুলতে নানান রকমের ইতিবাচক পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে থাকা নুন সংসারে নানান দিক থেকে ইতিবাচক এনার্জির আসা বা যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। বাড়িতে রান্না ঘরে বা খাওয়ার টেবিলে নুন কোথায় রাখা হচ্ছে, তা বাস্তুশাস্ত্রমতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা যাক এই নিয়ে বাস্তুমত কী বলছে।

    বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে কোথায় রাখবেন নুুন।
    বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে কোথায় রাখবেন নুুন।

    লোহার পাত্রে কি রাখা উতিত?

    বাস্তু অনুসারে, নুন, ইস্পাত বা লোহার পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত নয়। এটি বাড়ির উপর অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে, যার ফলে উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। নুন একটি কাচের জারে সংরক্ষণ করা উচিত। এটি বাড়িতে শান্তি ও প্রশান্তি নিশ্চিত করে এবং একটি নিরাপদ আর্থিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করে।

    বাড়িতে নুনের কৌটো কোনদিকে রাখছেন?

    বিশ্বাস অনুসারে, রান্নাঘরে নুন কোন দিকে রাখা হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। দক্ষিণ দিকে নুন সংরক্ষণ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি যমের দিক হিসাবে বিবেচিত হয়। বাস্তু অনুসারে, রান্নাঘরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (অগ্নি কোণ) লবণ সংরক্ষণ করা শুভ। এই স্থানে নুন রাখলে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    নুন কোথায় রাখা ঠিক নয়?

    বলা হয় যে খোলা পাত্রে নুন রাখলে নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে। এর ফলে পারিবারিক কলহ, কলহ এবং আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। তাই সর্বদা পরিষ্কার, ঢাকা পাত্রে নুন সংরক্ষণ করুন। শাস্ত্রে এমনকি বলা হয়েছে যে লবণ দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদের প্রতীক এবং এটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে ঘরে সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

    অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্তি পেতে নুন নিয়ে টোটকা:-

    বলা হচ্ছে, লাল কাপড়ে সামান্য নুন নিয়ে তা ঘরের প্রধান দরজায় ঝুলিয়ে রাখলে অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও বলা হয়, বাড়ির বাস্তুদোষ দুর করে নুন। এছাড়াও স্নানের সময় জলে নুন দিয়ে স্নান করলে , তা উপকারি বলে দাবি বাস্তুমতে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

