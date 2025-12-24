Lucky Zodiac Signs: কর্মফলদাতা শনিদেব বর্ষণ করবেন কৃপা! আর ক'দিন পর থেকেই লাভদৃষ্টিতে লাকি কারা?
শনিদেবের লাভদৃষ্টির সময়কাল আসছে! কী বলছে জ্যোতিষ গণনা।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে শনির লাভদৃষ্টির জেরে সুসময় আসন্ন একাধিক রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে। কোন কোন রাশি এরফলে সুখের মুখ দেখবে, তারও হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। বৈদিক জ্যোতিষ গণনা বলছে, ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি , শুক্র আর শনিদেব একে অপরের ৯০ ডিগ্রিতে অবস্থান করতে চলেছেন। এঁরা দুজনেই লাভ দৃষ্টি যোগ তৈরি করবেন। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে আসতে চলেছে সুখের সময়। দেখা যাক কোন কোন রাশি লাভ পাবে?
মকর
সাহস আর পরাক্রম বাড়বে। চাকরি আর ব্যবসায় পাবেন বিপুল লাভ। নতুন চাকরি বা ব্যবসার দিক থেকে কোনও সুযোগ আসবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকবে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ এবার সম্পন্ন হতে পারে। টাকা রোজগারের নতুন কোনও রাস্তা খুলে যেতে পারে। কোনও গাড়ি বা জমি কিনতে পারেন এই সময়। কর্মস্থলে কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন।
তুলা
কাজের দিক থেকে উন্নতি করতে পারেন। টাকার সঞ্চয় হু হু করে বাড়তে পারে। চাকরি রতদের বোনাস আসতে পারে। তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হতে পারে বা বোনাস আসতে পারে মোটা টাকার। ব্যবসায়ীদের জন্য এই নতুন ডিল বা পার্টনারশিপ লাভদায়ী হবে। হঠাৎ করে হাতে আসতে পারে টাকা। মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
( Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ার প্রভাব কাদের ওপর? রইল জ্যোতিষমত)
( Bangladesh High Commission: ঢাকার প্রেশার গেম? দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের বড় পদক্ষেপ, কী ঘটেছে?)
( Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ার প্রভাব কাদের ওপর? রইল জ্যোতিষমত)
( Vastu Shastra: ঠাকুরের বেদীর কাছে শাঁখ কীভাবে রাখা শুভ? ঘরে সমৃদ্ধি আনতে কিছু বাস্তু টিপস রইল)
( Shamshergunj double murder Case: শমসেরগঞ্জে পিতা-পুত্র হত্যাকাণ্ডে ১৩ দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ কোর্টের)
কন্যা
যাঁরা রোজগারের চিন্তায় রয়েছেন, তাঁদের হাতে আসতে পারে রোজগার। অনেকেই পেতে পারেন চাকরি। ব্যপক লাভ পেতে পারেন। আ. হু হু করে বাড়তে পারে। নতুন নতুন মাধ্যমে টাকা হাতে আসতে পারে। হঠাৎ হাতে আসতে পারে টাকা। আর্থিক অবস্থা আগের থেকে ভালো হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা আপনার পাশে থাকতে পারেন। ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলতা আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)