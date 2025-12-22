Bangladesh High Commission: দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের বড় পদক্ষেপ, কী ঘটেছে? বলছে Report
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দ ভিসা পরিষেবা।
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন যাবতীয় ভিসা পরিষেবা স্থগিত রেখেছে বলে দাবি করছে বাংলাদেশের একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট। ভিসা পরিষেবার পাশাপাশি, কনস্যুলার পরিষেবা দেওয়াও বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশের দিল্লির হাইকমিশনে। এই পদক্ষেপে কি ইউনুস সরকার দিল্লিকে কূটনৈতিক চাপে রাখার চেষ্টায়? উঠছে নানান প্রশ্ন।
এর আগে, এর আগে চলতি সপ্তাহেই নিরাপত্তাজনিত কারণের জেরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সহ বহু জায়গায় ভিসা পরিষেবাকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দিল্লি। তারপরই এল বাংলাদেশের পদক্ষেপ। জানা গিয়েছে, ভারতীয়দের ভিসা দেওয়া আপাতত স্থগিত রাখছে বাংলাদেশ, আর তা স্থগিত থাকছে অনির্দিষ্টকালের জন্য।
কিছুদিন আগেই দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন ঘিরে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমেের একাংশে উঠে আসা এক রিপোর্ট ঘিরে মুখ খোলে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। সেই রিপোর্টকে 'ভ্রান্ত' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে দিল্লির তরফে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সাফ জানিয়ে দেন, ‘'বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের সেই বিভ্রান্তিমূলক প্রচার আমাদের নজরে এসেছে। কিন্তু সত্যিটা হল, ২০ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন যুবক জড়ো হয়ে ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্লোগান দেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবি তোলেন।’ ভারত সাফ জানিয়ে দেয়,'কোনও সময়েই হাইকমিশনের বেড়া ভাঙার চেষ্টা হয়নি বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে রয়েছে, যা থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি কী ছিল, সহজেই জানা যায়।'
( Gill dropped:টি২০ WC টিম থেকে বাদ..আগাম জানানোই হয়নি গিলকে? এল বিস্ফোরক রিপোর্ট, সূর্যকে নিয়েও বড় দাবি উঠে এল রিপোর্টে)
এদিকে, হাদির মৃত্যুর খবর আসার রাতে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের উত্তাল বিক্ষোভরত জনতার একাংশ ভারতের সহকারী হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা চালায়। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে, রুখে দেন কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরা, এমনই তথ্য তুলে ধরে রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে। এদিকে, সদ্য রবিবার, দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন,'ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থিত সমস্ত বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় ভারত কঠোরভাবে পালন করে।'
লুটের টাকায় কেনা ফ্রিজ, টিভি উদ্ধার:-
এদিকে, বাংলাদেশের দুই সংবাদমাধ্যমের অফিসে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় ধৃত নাইম ইসলামের কাছ থেকে লুটের ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে 'প্রথম আলো'র রিপোর্ট। এছাড়াও লুটের টাকায় কেনা ফ্রিজ আর টিভিও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, হাদির মৃত্যুর খবর গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তেই সেদেশের বহু জায়গায় লুট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তার আঁচ থেকে বাদ যায়নি সংবাদমাধ্যমের অফিসও।