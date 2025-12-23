Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ার প্রভাব কাদের ওপর? রইল জ্যোতিষমত

Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ার প্রভাব কাদের ওপর? রইল জ্যোতিষমত
শনি দেবকে ন্যায়ের দেবতাও বলা হয়, কর্মের ফলদাতা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, শনি দেব ব্যক্তিকে একই ফল দেন যা একজন ব্যক্তি দেয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনির সাদেষী মোট ৩ টি রাশিচক্রের চিহ্নে এবং শনির ধাইয়া সর্বদা ২ টি রাশির চিহ্নে থাকে।
শনির সাড়েসাতি এবং ঢাইয়া হ'ল শনির প্রভাব যা প্রতিটি মানুষের উপর পড়ে। শনির সাদেসাতি এবং ঢাইয়ার সময় একজন ব্যক্তিকেও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শনির সাড়েসাতির বয়স সাড়ে সাত বছর এবং এর তিনটি পর্যায় রয়েছে। একই সঙ্গে শনির ঢাইয়া বয়স প্রায় আড়াই বছর।
শনি আড়াই বছরে একবার রাশি পরিবর্তন করে। শনির রাশিচক্রের পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শনির রাশিচক্র পরিবর্তন করে শনির সাড়েসাতির প্রভাব শুরু হয় রাশিচক্রের উপর, তারপর শনির সাড়েসাতির প্রভাব শেষ হয় কিছু রাশিতে। শনি যখন রাশি পরিবর্তন করে, তখন শনির সাড়েসাতি তিনটি রাশির উপর স্থাপন করা হয়। শনির সাড়েসাতি সেই রাশি থেকে শুরু হয় যেখান থেকে সে রাশি পরিবর্তন করে, সেই রাশির সাথে সাথে একটি রাশির সামনে এবং একটি রাশির পিছনেও তার প্রভাব থাকে।
শনির ঢাইয়া
শনি আড়াই বছরে একবার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। শনির রাশিচক্র পরিবর্তনের সময়, যে রাশিচক্র থেকে শনি চতুর্থ বা অষ্টম ঘরে থাকে, তারপর শনির ধৈয়্যের প্রভাব সেই রাশির উপর শুরু হয়।
শনি ২০২৬ সালে মীন রাশিতে বসবে। শনি এই বছর রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন না। ২০২৬ সালে, শনি কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশিতে থাকবে। কুম্ভ রাশিতে চলছে শনির সাড়েসাতির শেষ পর্ব। শনির সাড়েসাতির দ্বিতীয় পর্ব চলছে মীন রাশিতে এবং শনির সাড়েসাতির প্রথম পর্ব মেষ রাশিতে। ২০২৬ সালে, শনির ঢাইয়া সিংহ এবং ধনু রাশির রাশিচক্রের উপর শনির ঢাইয়া দ্বারা প্রভাবিত হবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
