Surya Astrology: শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের এন্ট্রি আর ক'দিন পরই! লাকি রাশির লিস্ট লম্বা, কাদের কপাল খুলছে?
আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত শুক্রের নক্ষত্রে থাকবেন সূর্য।
কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রহের রাজা সূর্য তাঁর গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন। এই সময় সূর্য ধনু রাশিতে বসে আছেন। কিছুদিনের মধ্যেই সূর্য ও নক্ষত্র বদলে যাবে। সূর্যের সঞ্চার হবে পূর্বাষঢ়া নক্ষত্রে। এই নক্ষত্রমণ্ডলের শাসক গ্রহ হল শুক্র।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৯ ডিসেম্বর সকাল ০৬:৩৭ মিনিটে, গ্রহের রাজার ট্রানজিট হবে মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বষঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্রপুঞ্জে, সূর্য ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবেন। কিছু রাশিচক্রের জন্য, সূর্যের এই নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট খুবই লাভদায়ী বলে মনে করা হয়। কারা কারা এই নক্ষত্র গোচরের ফলে লাকি, দেখে নেওয়া যাক।
সিংহ
সিংহ রাশির জাতক জাতিকার জন্য, মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বশাদ নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালন উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আপনি একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন, যা লাভজনকও প্রমাণিত হবে। আপনিও ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। জীবনে রোমান্স থাকবে। আপনি পুজোর প্রতি খুব আগ্রহী হবেন।
ধনু
এই রাশিচক্রের জন্য, মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বষঢ়া নক্ষত্রে সূর্যের গোচরকে শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। রোম্যান্স ও আকর্ষণ জীবনে থাকবে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ক্যারিয়ারে নতুন কাজ পেতে পারেন। পেশাগত এবং আর্থিকভাবে, আপনি স্থিতিশীল হতে চলেছেন।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)