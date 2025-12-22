Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Surya Astrology: শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের এন্ট্রি আর ক'দিন পরই! লাকি রাশির লিস্ট লম্বা, কাদের কপাল খুলছে?

    আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত শুক্রের নক্ষত্রে থাকবেন সূর্য। 

    Published on: Dec 22, 2025 1:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রহের রাজা সূর্য তাঁর গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন। এই সময় সূর্য ধনু রাশিতে বসে আছেন। কিছুদিনের মধ্যেই সূর্য ও নক্ষত্র বদলে যাবে। সূর্যের সঞ্চার হবে পূর্বাষঢ়া নক্ষত্রে। এই নক্ষত্রমণ্ডলের শাসক গ্রহ হল শুক্র।

    শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজা সূর্যের ট্রানজিট, এই রাশিচক্রের ভাল দিনগুলি 29 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে
    শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের রাজা সূর্যের ট্রানজিট, এই রাশিচক্রের ভাল দিনগুলি 29 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৯ ডিসেম্বর সকাল ০৬:৩৭ মিনিটে, গ্রহের রাজার ট্রানজিট হবে মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বষঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্রপুঞ্জে, সূর্য ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবেন। কিছু রাশিচক্রের জন্য, সূর্যের এই নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট খুবই লাভদায়ী বলে মনে করা হয়। কারা কারা এই নক্ষত্র গোচরের ফলে লাকি, দেখে নেওয়া যাক।

    ( Humayun Kabir: রাত পোহালেই হুমায়ুনের নতুন দল ঘোষণা! কত আসনে জয়ের জন্য টার্গেট সেট? বুঝিয়ে দিলেন অঙ্ক)

    ( Weather West Bengal: পৌষে মেজাজে ফিরছে ‘শীত’! বড়দিনের আগে কলকাতায় পারদ পতন, কী বলছে আবহাওয়ার রিপোর্ট?)

    সিংহ

    সিংহ রাশির জাতক জাতিকার জন্য, মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বশাদ নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালন উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আপনি একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন, যা লাভজনকও প্রমাণিত হবে। আপনিও ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। জীবনে রোমান্স থাকবে। আপনি পুজোর প্রতি খুব আগ্রহী হবেন।

    ( Gill dropped:টি২০ WC টিম থেকে বাদ..আগাম জানানোই হয়নি গিলকে? এল বিস্ফোরক রিপোর্ট, সূর্যকে নিয়েও বড় দাবি উঠে এল রিপোর্টে)

    ( Indian Railways Fare Hike: বাড়ল রেলের দূরপাল্লার সফরের খরচ! নয়া হারে টিকিটের দাম লাগু ডিসেম্বরেই)

    ( Bangladesh News: খালেদা-পুত্র তারেকের ঢাকা ফেরার বিমান থেকে হঠাৎ সরানো হল ২ কেবিন ক্রুকে! তাঁদের সম্পর্কে কী জানা গেল?)

    ( Weather West Bengal: পৌষে মেজাজে ফিরছে ‘শীত’! বড়দিনের আগে কলকাতায় পারদ পতন, কী বলছে আবহাওয়ার রিপোর্ট?)

    ধনু

    এই রাশিচক্রের জন্য, মূল নক্ষত্র থেকে পূর্বষঢ়া নক্ষত্রে সূর্যের গোচরকে শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। রোম্যান্স ও আকর্ষণ জীবনে থাকবে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ক্যারিয়ারে নতুন কাজ পেতে পারেন। পেশাগত এবং আর্থিকভাবে, আপনি স্থিতিশীল হতে চলেছেন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Surya Astrology: শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের এন্ট্রি আর ক'দিন পরই! লাকি রাশির লিস্ট লম্বা, কাদের কপাল খুলছে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes