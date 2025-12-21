Edit Profile
    Indian Railways Fare Hike: বাড়ল রেলের দূরপাল্লার সফরের খরচ! নয়া হারে টিকিটের দাম লাগু ডিসেম্বরেই

    নন এসি-তে ৫০০ কি.মি যেতে খসবে বাড়তি ১০ টাকা। রেলের টিকিটের নয়া হার দেখে নিন।  

    Published on: Dec 21, 2025 1:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    ভারতীয় রেল নতুন হারে টিকিটের দামের তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে শহরতলি ট্রেন ভ্রমণ ও ‘মান্থলি টিকিট’র ভাড়া বাড়ানো না হলেও, দূরপাল্লার সফরের জন্য গ্যাঁটের কড়ি বেশি খসবে! জানা গিয়েছে ২৬ ডিসেম্বর থেকে টিকিটের এই নয়া হার লাগু হবে।

    বাড়ল রেলের টিকিটের দাম! নন এসি-তে ৫০০ কি.মি যেতে খসবে বাড়তি ১০ টাকা (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Southern Railways)
    রেলের প্রকাশিত টিকিটের নয়া হারে, জেনারেল ক্লাসে সফরের প্রথম ২১৫ কিলোমিটারে টিকিটের ভাড়া অপরিবর্তিক রয়েছে। তবে জেনারেল ক্লাসে ২১৫ কিলোমিটার পর থেকে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে বাড়বে টিকিটের ভাড়া। মেইল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় (নন -এসি) এমন কোচের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের ভ্রমণ খরচও প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে নন এসি কোচে ৫০০ কিলোমিটারে আরও ১০ টাকা করে বেশি ভাড়া দিতে হবে। সর্বশেষ ভাড়া বৃদ্ধির ফলে রেলওয়ের বার্ষিক আয় ৬০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

    উল্লেখ্য, দেশের একটা বড় অংশের মানুষের যোগাযোগের ভরসাযোগ্য মাধ্যম রেল। সেখানে এই ভাড়া বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় বিষয়। রেলওয়ে জানিয়েছে যে গত দশকে তারা তাদের নেটওয়ার্ক এবং কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ করেছে এবং জনবল বৃদ্ধি করছে। আর এবার রেল তুলে ধরল টিকিটের নয়া ভাড়ার হার।

    এর আগে, এর আগে, রেলওয়ে জুলাই মাসে ভাড়া বাড়িয়েছিল। মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় (নন এসি) এমন ক্লাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ক্লাসে ভ্রমণ প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছিল। তারও আগে,২০২০ সালে কোভিড কালে বাড়ানো হয়েছিল ট্রেনের ভাড়া।

