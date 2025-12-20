Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Tension: লাল কালিতে ‘আই কিল ইউ’ লেখা চিরকুট এল বাংলাদেশের জামায়েত সদস্যের বাড়িতে! ওদিকে লক্ষ্মীপুরে…

    ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে অশান্তির ছবি দেখা যায় বাংলাদেশের নানান জায়গায়।

    Published on: Dec 20, 2025 5:54 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর বাংলাদেশে আসতেই একের পর এক অশান্তির ছবি গোটা বাংলাদেশ জুড়ে দেখা যায়। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছাড়াও এক যুবককে পিটিয়ে মারধর করে তাঁর মৃতদেহে অগ্নিসংযোগের নারকীয় ঘটনা দেখে ইউনুস আমলের বাংলাদেশ। এরই মাঝে আজ বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ও কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে এক জামায়েত সদস্যের বাড়িতে আসা চিরকুট নিয়ে তুঙ্গে চাঞ্চল্য।

    বাংলাদেশ পুলিশের কাছে দায়ের করা হল জামায়াত সদস্যের অভিযোগ। REUTERS/Mohammad Ponir Hossain (REUTERS)
    বাংলাদেশ পুলিশের কাছে দায়ের করা হল জামায়াত সদস্যের অভিযোগ। REUTERS/Mohammad Ponir Hossain (REUTERS)

    গোটা বাংলাদেশ যখন আজ শনিবার ওসমান হাদির শেষযাত্রায় শোক প্রকাশ করছে, তখন সেদেশের কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর। শাহ আলম নামে এক জামায়াত কর্মীর বাসায় হত‍্যার হুমকি দিয়ে কেউ চিরকুট রেখে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারা এমন রহস্যময় চিরকুটের নেপথ্যে? এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে এই ঘটনার অভিযোগ জানাতে শাহ আলম পৌঁছন থানায়। দায়ের হয় জিডি। জানা গিয়েছে, বাড়ির ব্যালকনিতে শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে এই হুমকি দেওয়া চিরকুট দেখতে পান শাহ আলমের স্ত্রী।

    ( Bangladesh:মাথাচাড়া দিচ্ছে চিন, পাক প্রভাব!বাংলাদেশ '১৯৭১-র পর বড় স্ট্র্যাটেজিক চ্যালেঞ্জ' ভারতের জন্য, সতর্কবাণী PSCর)

    ( Bangladeshi Leader on Red Fort: ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো হিম্মত রয়েছে, লালকেল্লা দখল করব’, বাংলাদেশি নেতার হুঙ্কার)

    ( Bangladesh Hadi Murder issue: ‘খুনিরা যদি বর্ডার ক্রস করে, ৫-৭ ঘণ্টায় কেমন করে গেল?’ প্রশ্ন হাদির ভাইয়ের)

    ( Mahalakshmi Yog: বর্ষণ হবে চন্দ্র ও মঙ্গলের কৃপা! ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধনু, কন্যা সহ লাকি কারা?)

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কিছুদিন আগেই ঢাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় বন্দুকবাজের গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওসমান হাদি। এরপর কিছুদিন চিকিৎসায় থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়। হাদির মৃত্যুর পর থেকেই অশান্তি চরমে ওঠে বাংলাদেশে। সেই আবহে শাহ আলমের বাড়িতে আসা এই চিরকুট ঘিরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

    এদিকে, আরও এক নৃশংস ঘটনায় বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সেখানে এক বিএনপি নেতার ঘর বন্ধ করে, তালা দিয়ে বাইরে থেকে আগুন লাগানো হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন দগ্ধ হন। তবে ঘরে থাকা বিএনপি নেতার ছোট্ট কন্যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। দগ্ধ হয়েছেন বিএনপি নেতা বোলাল হোসেন ও তাঁর দুই মেয়ে। মৃত্যু হয়েছে বোলাল হোসেনের ৭ বছরের ছোট্ট মেয়ে আয়েষার।

    News/News/Bangladesh Tension: লাল কালিতে ‘আই কিল ইউ’ লেখা চিরকুট এল বাংলাদেশের জামায়েত সদস্যের বাড়িতে! ওদিকে লক্ষ্মীপুরে…
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes