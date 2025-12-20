Edit Profile
    Mahalakshmi Yog: বর্ষণ হবে চন্দ্র ও মঙ্গলের কৃপা! ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধনু, কন্যা সহ লাকি কারা?

    চন্দ্র ও মঙ্গলের যুতিতে তৈরি হতে চলেছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ।

    Published on: Dec 20, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    চন্দ্র বর্তমানে ধনু রাশিতে বসে আছেন। এদিকে, ধনু রাশি বৃহস্পতি গ্রহের মালিকানাধীন। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৯ ডিসেম্বর রাত ১০:৫১ মিনিট থেকে ধনু রাশিতে চন্দ্র বসে রয়েছেন। সূর্য ও মঙ্গল ইতিমধ্যে ধনু রাশিতে। চন্দ্র তাঁর অবস্থান পাল্টানোর ফলে, তাঁর মঙ্গলের সঙ্গে যুতি তৈরি হচ্ছে, যার ফলে মহালক্ষ্মী রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে।

    বর্ষণ হবে চন্দ্র ও মঙ্গলের কৃপা! ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধনু, কন্যা সহ লাকি কারা?
    বর্ষণ হবে চন্দ্র ও মঙ্গলের কৃপা! ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধনু, কন্যা সহ লাকি কারা?

    মহালক্ষ্মী রাজ যোগ অত্যন্ত উপকারী এবং শুভ বলে মনে করা হয়। এই যুতি ২২ ডিসেম্বর সকাল ১০:০৭ মিনিট অবধি চলবে। ২০ ডিসেম্বর থেকে, চন্দ্র-মঙ্গল ধনু রাশিতে মহালক্ষ্মী রাজা যোগ তৈরি করছে। এরফলে ৩ রাশির ভাগ্য খুলছে।

    ধনু

    এই রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্য মহালক্ষ্মী রাজা যোগ শুভ প্রমাণিত হতে পারে। ক্যারিয়ারে নতুন মাইলফলক অর্জনের অনেক সুযোগ থাকতে পারে। আটকে থাকা টাকাও ফেরত দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। একই সঙ্গে একক মানুষের জীবনে নতুন মানুষের প্রবেশ হতে পারে।

    কন্যা

    চন্দ্র-মঙ্গলের সংমিশ্রণে গঠিত ধনু রাশিতে মহালক্ষ্মী রাজ যোগ কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের অনেক উপকার করতে পারে। দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি ব্যবসায় লাভবান হবেন। অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনাকে ব্যয় ধরে রাখতে হবে। মন প্রফুল্ল থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। একই সঙ্গে শিশুদের নিয়ে কিছু সুসংবাদ পাওয়া যাবে।

    কুম্ভ

    ধনু রাশিতে চন্দ্র-মঙ্গলের সংমিশ্রণে তৈরি মহালক্ষ্মী রাজ যোগ কুম্ভের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। মহালক্ষ্মী রাজ যোগ নির্মাণের কারণে আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম হবে। এই ট্রানজিটকে ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও শুভ বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

