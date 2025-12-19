Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়ির কোনদিকে রাখা শুভ? এই ভুল করছেন না তো! রইল বাস্তুটিপস
Vastu Shastra: শাস্ত্র অনুসারে, রুম হিটারের সঠিক দিকটি বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
শীত আসার সাথে সাথেই গরম কাপড় ও রুম হিটার বেরিয়ে আসে।স্বভাবতই ঠান্ডার দিনে কনকনে শীত থেকে বাঁচতে অনেকেই বাড়িতে রাখেন রুম হিটার। তবে এই হিটারকে ভুল দিকে রাখলেই তা ডেকে আনতে পারে সংসারে অশান্তি! এমনই মত বাস্তুবিদদের। বাস্তুশাস্ত্রমতে এই শীতের দিনে দেকে নিন কোনদিকে রুম হিটার রাখা শুভ।
বলা হচ্ছে, যদি বাস্তুর নিয়ম অনুসারে শীতের দিনে রুম হিটার ব্যবহার করা হয়, তবে বাড়ির বাস্তুও সঠিক এবং ইতিবাচক শক্তিও বজায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই শাস্ত্র অনুসারে, রুম হিটারের জন্যও একটি দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক হিটারটি কোন দিকে রাখতে হবে যাতে সবকিছু ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।
শাস্ত্র অনুসারে, রুম হিটারটি সর্বদা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাখা শুভ। শাস্ত্রে এটিকে আগ্নেয় কোণ বলা হয়। এই দিকটি আগুনের উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। একই সময়ে, রুম হিটারও এই উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে হিটারটি এই দিকে রাখা সঠিক। যদি বাড়ির এই দিকটি খালি না থাকে তবে এটির একটি বিকল্পও রয়েছে। রুম হিটারটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণের পরিবর্তে উত্তর-পশ্চিম দিকেও স্থাপন করা যেতে পারে। নিশ্চিত হয়ে নিন যে রুম হিটারটি কখনই যেন উত্তর-পূর্ব দিকে না রাখা হয়।
এই বিষয়গুলিও মাথায় রাখুন, বাস্তু অনুসারে, যে ঘরে একটি রুম হিটার রয়েছে সেখানে বাতাস থাকা উচিত। শাস্ত্রেও সঠিক বলে মনে করা হয় না। বিশ্বাস অনুযায়ী, আগুনের উপাদানের জায়গায় বায়ু উপাদান থাকাও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে হিটারটি বন্ধ ঘরে কম চালাতে হবে। এটি এমন জায়গায় স্থাপন করা সঠিক হবে যেখানে সঠিক বায়ুচলাচল রয়েছে। উপরন্তু, রুম হিটারটি কখনই মাটিতে রাখা উচিত নয়। শাস্ত্র অনুসারে, এটি সঠিক বলে মনে করা হয় না। এটি মাটির সামান্য উচ্চতায় রেখে চালানো উচিত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )