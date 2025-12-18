Edit Profile
    Sealdah Division Local Train: শনিতে শিয়ালদা শাখায় EMU থেকে দুরপাল্লার ট্রেন ঘিরে বড় ঘোষণা! একনজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

    ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ শিয়ালদা শাখার কিছু ট্রেনের সময়সূচি নিয়ে কী জানাল রেল?

    Published on: Dec 18, 2025 10:43 PM IST
    By Sritama Mitra
    চলতি সপ্তাহে শনিবার, ২০ ডিসেম্বর শিয়ালদা শাখায় একাধিক দুরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ বাড়ানো সহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও দুটি ইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি নিয়েও বড় আপডেট দিয়েছে রেল। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ শনিবারের জন্য পূর্ব রেলের তরফে শিয়ালদা শাখায় কোন কোন ঘোষণা করা হয়েছে।

    পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখার তরফে জানানো হয়েছে,২০ ডিসেম্বর লালগোলা -রানাঘাট ইএমইউ স্পেশ্যাল, লালগোলা থেকে ছাড়বে ভোর ৬ টা ৩০ মিনিটে। রানাঘাট পৌঁছবে সকাল ৯ টা ৩৫ মিনিটে। ২০ ডিসেম্বর, শনিবার কল্যাণী-কৃষ্ণনগর ইএমইউ স্পেশ্যাল সকাল ৭ টা ৪০ মিনিটে ও সকাল ৮ টা ০৪ মিনিটে ছাড়বে। কৃষ্ণনগর পৌঁছবে যথাক্রমে সকাল ৮ টা ৩৬ মিনিটে ও সকাল ৯ টায়।

    ওই একইদিনে ১৩১০৪ শিয়ালদা-লালগোলা ভাগীরথী এক্সপ্রেস ও ১৩১১৮ লালগোলা-কলকাতা ধনধান্য এক্সপ্রেস দাঁড়াবে তাহেরপুর, বাদকুল্লায়। ১৩১১৩ কলকাতা-লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস দাঁড়াবে কল্যাণী, চাকদা, বাদকুল্লা, তেহারপুরে। এছাড়াও ৩১৭৭৬ কৃষ্ণনগর-কাশিমবাজার ইএমইউ লোকালকে রিশিডিউল করা হচ্ছে ২০ ডিসেম্বরের জন্য। ট্রেন লালগোলা ছাড়বে সকাল ৬ টা ১২ মিনিটে, আর কালীনারায়ণপুর পৌঁছবে সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিটে। এই সফরের সমস্ত স্টেশনে দাঁড়াবে ট্রেনটি।

    উল্লেখ্য, বিদেশ সফর সেরে ২০ ডিসেম্বরই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেদিন রাজ্যে একাধিক জায়গায় রয়েছে তাঁর সভা। নদিয়ায় তাঁর সভা রয়েছে।

    এদিকে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত ইএমইউ এবং মেমু পরিষেবা রানাঘাট এবং লালগোলার মধ্যে উভয় দিকের সমস্ত স্টেশনে দুপুর ১২:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত দাঁড়াবে।

