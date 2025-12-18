Edit Profile
    Gajakeshari Yog: ২০২৬ সালের শুরুতেই সৌভাগ্য বর্ষণ একগুচ্ছ রাশিতে! গজকেশরী যোগে লাকি কারা?

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২০২৬ সালের শুরুতে একটি আশ্চর্যজনক কাকতালীয় ঘটনা ঘটছে, যা মা লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত। 

    Published on: Dec 18, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সবাই চান আগামী বছর অর্থাৎ আসন্ন নতুন বছর ২০২৬ পুরানো বছরের চেয়ে ভাল হোক। একই সময়ে, জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২০২৬ সালের গণনায় দেখা যাচ্ছে, আসন্ন নতুন বছরের শুরুতে একঝাঁক রাশির সৌভাগ্য ফেরাতে চলেছে গজকেশরী যোগ। মা লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্কিত এই যোগ, বহু রাশির ভাগ্যে সুখের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

    গজকেশরী যোগ ২০২৬
    গজকেশরী যোগ ২০২৬

    জ্যোতিষীদের মতে, ২ জানুয়ারি, ২০২৬এ গজকেশরী যোগ গঠিত হচ্ছে। এই যোগটি বৃহস্পতি এবং চন্দ্রকে মিলিয়ে গঠিত হয়। এই রাজযোগ বহু রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে মা লক্ষ্মীর কৃপা এনে দেবে।

    এটি বিশ্বাস করা হয় যে গজকেশরী যোগ এমন একটি রাজযোগ, যা সেই ব্যক্তির রাশিফলে রয়েছে যিনি অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি, খ্যাতি তাঁর জীবনে সবকিছু পান। দেখা যাক, আসন্ন এই যোগে লাকি রাশি কারা?

    ( Bangladesh Latest: ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা নজরুলের শাশুড়ির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ!)

    বৃষ

    বছরের শুরুতে, বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য গজকেশরী যোগের সৃষ্টি শুভ লক্ষণ পাচ্ছে। এই শুভ যোগটি বৃষ রাশির জাতকদের ভাগ্যবান করে তুলবে। এই রাশির লোকেরা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবেন। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। চাকরিতে অগ্রগতি হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং সম্মান ও আয় উভয়ই বাড়বে।

    মিথুন

    এই রাশির জাতক জাতিকারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন, কারণ ২০২৬ এর শুরুতে, গজকেশরী যোগ কেবল মিথুন রাশি রাশিতে গঠিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির জাতক জাতিকাদের কাজে অনেক অগ্রগতি হবে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক সুফল বাড়বে। ব্যবসায় প্রচুর লাভ হবে। আপনার কাজ অত্যন্ত প্রশংসিত হবে। বিয়ের সম্ভাবনা থাকবে।

    তুলা

    তুলা রাশির জাতক জাতিকার জন্য গজকেশরী যোগ খুবই উপকারী। এই যোগের সৃষ্টির সাথে সাথে এই রাশির মানুষের ভাগ্য আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হবে। কেরিয়ারে ভালো পরিবর্তন আসবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সম্পর্কের ভাল পরিবর্তনের লক্ষণ রয়েছে। চাকরিতে নতুন সুযোগ আসবে। প্রতিকার বিশ্বাস অনুসারে, যাঁদের রাশিফলে গজকেশরী যোগ রয়েছে তাদের দুধের সাথে হলুদ এবং জাফরান মিশ্রিত করে খাওয়া উপকারী হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা এই নিবন্ধের তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

