India Vs SA 5th T20: ভারতের বিধ্বংসী ব্যাটিং-এর ঘায়ে চোট আম্পায়ার, ক্যামেরাম্যানের! তবে খবর হল, ‘সিরিজ’ সূর্যদের

India Vs SA 5th T20: ভারতের বিধ্বংসী ব্যাটিং-এর ঘায়ে চোট আম্পায়ার, ক্যামেরাম্যানের! তবে খবর হল, ‘সিরিজ’ সূর্যদের
৩০ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিলক, অন্যদিকে, ১৬ বল-এ হাফ সেঞ্চুরি পূর্ব করেন হার্দিক। গ্যালারিতে বান্ধবীর উদ্দেশে পান্ডিয়া ছুঁড়ে দেন উড়ন্ত চুম্বন! বল হাতেও সফল হার্দিক।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পঞ্চম একদিনের ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে দর্শক কূল উপহার পেয়েছে ছয়, চারের ফোয়ারা! তবে তা ছাড়াও মাঠে ঘটে যায় আরও বেশ কিছু ঘটনা, সঞ্জু স্যামসনের শটে আম্পায়ারের পায়ে লেগে গিয়ে আহত হওয়া। হার্দিক পান্ডিয়ার শট গিয়ে বাউন্ডারি পার হয়ে ক্যামেরাম্যানের হাতে লাগে, তিনিও হন আহত! তবে সে চোট সামান্য়ই ছিল। এরই মাঝে মাঠে ‘বন্দে মাতরম’ গান বেজে উঠতেই হার্দিক ২২ গজে দাঁড়িয়েই তাতে মাথা নাড়িয়ে ‘লিপ’ মেলাতে থাকেন! এই সবের পর আসা যাক খেলার স্কোরে।
৩০ রানে রুদ্ধশ্বাস আমেদাবাদের টি২০ ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ভারত । ফলত সিরিজের চ্যাম্পিয়ন সূর্য বাহিনী। এর আগে লখনউ ম্যাচ কুয়াশার জন্য বাতিল হয়। তার আগে, সিরিজে ২-১ এ এগিয়ে ছিল ভারত। আর আমেদাবাদ ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলে ভারত। বিশ্বকাপের ৫০ দিন আগে ভারত এই সিরিজ ৩-১ এ জিতে নিল।
এদিন ম্যাচের শুরুতেই এদিন ভারতের ক্যাম্প জানিয়ে দেয়, ম্যাচে নেই ভাইস ক্যাপ্টেন গিল। তিনি আহত বলে জানা যায়। এদিকে, ২২ গজে ভারতের তরফে গিলের জায়গায় ওপেন করতে দেখা যায় সঞ্জু স্যামসনকে। এরপর মাঠে ওঠে ‘শর্মাজি স্পেশ্যাল শটের সুনামি’! অভিষেকের ব্যাট থেকে রকেট বেগে বের হতে থাকে বাউন্ডারি। অন্যদিকে সঞ্জুও চুপ থাকেননি। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দল নির্বাচনের আগে সঞ্জুর এই ইনিংস যে ক্রিকেটীয় দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না! ভারতের প্রথম উইকেট পড়ে ৫.৪ ওভারে। আউট হন অভিষেক শর্মা, সংগ্রহে ২১ বলে ৩৪ রান। দ্বিতীয় উইকেট- ৯.১ ওভার, বোল্ড হন সঞ্জু। ততক্ষণে মাঠে তিলক। শর্মাজির পর ভর্মাজি এসে শুরু করেন ব্যাটিং তাণ্ডব! অন্যদিকে, সঞ্জুর পর আসেন সূর্য, ফের একবার ফ্যানদের নিরাশ করে ভারতীয় ক্যাপ্টেন আউট হন। তবে এরপর শুরু হয় ‘দ্য হার্দিক পান্ডিয়া শো’! ধুন্ধুমার ব্যাটিংএ ভারতের স্কোর তখন ১৪ ওভার শেষে ১৫৮-৩। ওই একই ওভারে আসে ২৭ রান। একদিকে, ৩০ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিলক, অন্যদিকে, ১৬ বল-এ হাফ সেঞ্চুরি পূর্ব করেন হার্দিক। গ্যালারিতে বান্ধবীর উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন উড়ন্ত চুম্বন! ১৯.৩ ওভারে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হন হার্দিক। এরপর বাউন্ডারির ফোয়ারা চালিয়ে যান তিলক ও শিবম। তবে মাঝ মাঠে তালমিলের অভাবে রান আউট হন তিলক। ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতের স্কোর ২৩১ রান, সর্বোচ্চ দুই রান সংগ্রহকারী হিসাবে উঠে আসেন তিলক বর্মা (৭৩), হার্দিক পান্ডিয়া (৬৩)। বশের সংগ্রহে ২ টি, বার্টম্যান ও লিন্ডের সংগ্রহে ১ টি করে উইকেট।
এরপর ব্যাট হাতে নেমেই বিধ্বংসী মেজাজ নেন কুইন্টেন ডি কক। প্রথম ২৪ বলে বিনা উইকেটে হাফ সেঞ্চুরি পার করে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনিং জুটি। ১৬ বলে ৪০ রান করে ফেলেন ডি কক। এরপর ৬.৩ ওভারে ভারতের ভাগ্যে প্রথম সাফল্য এনে দেন বরুণ। প্যাভিলিয়ানে ফিরে যান রেজা। ধীরে ধীরে ডিককের বিধ্বংসী ব্যাট ভারতকে ব্যাকফুটে ফেলে দেয়। একই ওভারে হার্দিককে ১৯ রান দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর বুমরাহ ফিরতেই শুরু হয় ম্যাজিক। ৬৫ রানে ডিকককে ক্যাচ ধরে প্যাভিলিয়নে ফেরান বুমরাহ। এরপর হার্দিকের শিকার হন ১৭ বলে ৩১ রান করা ব্রেভিস। ব্যাটের পর বল হাতেও সফল পান্ডিয়া। মার্কব়্যামকে এলবিডাব্লিউ করে চতুর্থ ধাক্কা দেন বরুণ চক্রবর্তী। পরের বলেই ডোনোভান ফেরেরাকে গোল্ডেন ডাক-এ বোল্ড করেন বরুণ। তবে হ্যাটট্রিক আসেনি। এরপর ১৪.৪ ওভরে ১৫৪ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার। এরপর ১৬.১ ওভারে বুমরাহ ফেরান ইয়ানসনকে। দ. আফ্রিকার স্কোর তখন ১৭৭। শেষ ওভারে বল করতে নামেন অভিষেক শর্মা। ২০১ রানে ৮ উইকেটে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানে ভারত জয় ছিনিয়ে নেয়।