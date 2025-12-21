Edit Profile
    Bangladesh News: খালেদা-পুত্র তারেকের ঢাকা ফেরার বিমান থেকে হঠাৎ সরানো হল ২ কেবিন ক্রুকে! তাঁদের সম্পর্কে কী জানা গেল?

    আচমকা কেন সরানো হল ওই ২ কেবিন ক্রুকে? উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

    Published on: Dec 21, 2025 11:27 AM IST
    By Sritama Mitra
    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর বাংলাদেশ পৌঁছতেই নতুন করে অশান্ত সেদেশ। এরই মাঝে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান এই ডিসেম্বরের আগামী সপ্তাহেই ঢাকায় পা রাখছেন। ফলত রাজনৈতিকত চাঞ্চল্য তুঙ্গে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়েছে ভোটের দিনক্ষণ। তার আগে, তারেকের ঘরে ফেরা ঘিরে বেশ কিছুটা উৎসাহ বিএনপি ক্যাম্পে। এরই মধ্যে হঠাৎ তারেকের বিমান ঘিরে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

    আগামী ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় পৌঁছনোর কথা তারেকর রহমানের। তাঁর মা বিএনপি নেত্রী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় রয়েছেন। এরই মাঝে, ভোটের আগে, খালেদা পুত্র তারেক, লন্ডন থেকে ফিরছেন বাংলাদেশে। এদিকে, জানা গিয়েছে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যে ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরার কথা তারেকের সেই বিমান থেকে ২ জন ক্রিউকে আচমকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেন এমন? কোন আশঙ্কা? এই সমস্ত প্রশ্ন উঠছে, এই ঘটনা ঘিরে।

    জুনিয়র পার্সার মো. সওগাতুল আলম সওগাত ও ফ্লাইট স্টুয়ার্ডস জিনিয়া ইসলামকে তারেক রহমানের 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' এর ওই বিমান থেকে সরানো হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সও এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানা গিয়েছে, ওই দুই কেবিন ক্রুয়ের সঙ্গে আওয়ামি লিগের নেতাদের অসংখ্য ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। দুইজন নিয়মিত শেখ সেলিমের ফ্লাইট পরিচালনা করতেন। শেখ সেলিম বাংলাদেশের আওয়ামির এক তাবড় নাম বলে জানা যায়। ২০২২ সালের একটা সময় তৎকালীন আওয়ামি লিগের প্রিসিডিয়াম সদস্য শেখ সেলিম বলেছিলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশে এলে গণপিটুপনিতে মারা যেতে পারেন! সেবার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সভায় শেখ সেলিম বলেন,'ওয়ান/ইলেভেনের সরকারের কাছে তারেক রহমান মুচলেকা দিয়ে গিয়েছে। লন্ডনে থাকে, বিরাট বড় বাসা, তার ইনকাম কী? বাংলাদেশের টাকা লুট করে নিয়ে সে এখন ভালো থাকে।' এরইসঙ্গে সেলিম সেবার বলেছিলেন,' আমরাই তো লন্ডন সরকারকে বলছি, তাকে আমাদের কাছে দাও। কিন্তু তারা দিচ্ছে না। সে দেশে আসলে গণপিটুনিতে মারা যাবে। হাওয়া ভবনে যাঁদের ডেকে অত্যাচার নির্যাতন করেছে, তাঁরা এখন তাকে গণপিটুনি দেবে।'

    এদিকে, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যে বিমানে তারেক ঢাকা আসছেন,সেই বিমানে তারেকের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও বিএনপির একাধিক সদস্য থাকছেন। এদিকে, ওই বিমান পরিষেবা সংস্থার সূত্রের তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, গোয়েন্দা রিপোর্টে ওই দুই কেবিন ক্রুর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং ভিআইপি যাত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা উল্লেখ থাকায় তাঁদের সরানো হয়েছে। এর আগে, গত ২ মে একই কারণে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একটি ফ্লাইট থেকেও গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ২ কেবিন ক্রুকে সরানো হয়।

