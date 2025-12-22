Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: মঙ্গল ও বুধ জুটি ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বর্ষণ করবে সৌভাগ্য, লাকির লিস্টে কারা?

    শনির মকর রাশিতে মঙ্গল ট্রানজিট করবে মঙ্গল ও বুধ। কার ভাগ্যে কী আসবে?

    Published on: Dec 22, 2025 10:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মঙ্গল গ্রহকে গ্রহদের সেনাপতি বলে মনে করা হয়। আর বুধ গ্রহকে মনে করা হয় গ্রহদের রাজকুমার। বর্তমানে ধনু রাশিতে রয়েছেন মঙ্গল। জানুয়ারিতে মঙ্গল আর বুধ একসঙ্গে যুতি তৈরি করে মকর রাশিতে থাকবেন। আর তা আসন্ন জানুয়ারি মাসে ঘটতে চলেছে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। জানুয়ারি মাসে এই যুতির হাত ধরে কারা লাকি?

    শনির রাশিচক্রে মঙ্গল এবং বুধ একসাথে থাকবেন, কুম্ভ সহ এই 3 টি রাশির ভাগ্য জানুয়ারি থেকে পরিবর্তিত হবে

    সিংহ

    মকর রাশিতে মঙ্গল এবং বুধের ট্রানজিট সিংহ রাশির লোকদের জন্য খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। কর্মক্ষেত্রে আপনার অসুবিধাগুলি শেষ হতে শুরু করবে। আপনিও সম্মান পাবেন। আপনি আপনার বাবা এবং গুরুর কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পেতে চলেছেন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও আগ্রহী হবেন। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    মেষ

    এই রাশির জাতক জাতিকার জন্য, মকর রাশিতে মঙ্গল এবং বুধের ট্রানজিট ভাল বলে মনে করা হয়। আজ আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনার পুরো ফোকাস থাকবে আপনার কাজের দিকে। আপনার কাজের জন্যও আপনি প্রশংসিত হবেন। আদালতের মামলায় তারা জয়ী হবে। এই সময়ে আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো ভাল হবে।

    মকর

    মকর রাশিতে মঙ্গল এবং বুধের ট্রানজিট কুম্ভের লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ব্যবসার সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। আপনি আপনার প্রতিভা দিয়ে সহজেই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

