    Vastu shastra Tips: ২০২৬ আসার আগে বাড়িতে ভুলেও লাগাচ্ছেন না তো এই গাছগুলি? রইল বাস্তুটিপস

    নতুন বছর 2026 এর জন্য বাস্তু টিপস: নতুন বছর উপলক্ষে কিছু গাছ লাগিয়ে বাড়ির শক্তি পরিবর্তন করা যেতে পারে। নতুন বছর শুরু করার জন্য আপনি বাড়িতে কিছু গাছপালা এনে আশেপাশের পরিবেশও পরিবর্তন করতে পারেন।

    Published on: Dec 24, 2025 12:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তুশাস্ত্রের সাহায্যে আপনি বাড়ির শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে পারেন। যদি বাড়িতে সর্বদা অসঙ্গতির অবস্থা থাকে এবং সমস্ত ভাল কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে কোথাও কোথাও এতে একটি বাস্তু ত্রুটি রয়েছে। তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় রয়েছে। বাস্তুশাস্ত্রমতে ২০২৬ সালকে স্বাগত জানানোর আগে বাড়িতে এই নতুন গাছগুলি রোপন করে ঘরে ইতিবাচক শক্তিকে নিয়ে আসার বার্তা দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র। কোন কোন গাছ বাড়িতে লাগালে তা

    বাস্তু টিপস: ইতিবাচক শক্তির জন্য নতুন বছরে বাড়িতে এই গাছগুলি রোপণ করুন, এই ভুলটি করতে ভুলবেন না (gemini)
    বাস্তু টিপস: ইতিবাচক শক্তির জন্য নতুন বছরে বাড়িতে এই গাছগুলি রোপণ করুন, এই ভুলটি করতে ভুলবেন না (gemini)

    নতুন বছরে কিছু গাছপালা বাড়িতে এনে বাড়ির পরিবেশকে সহজেই ইতিবাচক করা যায়। নতুন বছরে নতুন ও ভালো কিছু করার ইচ্ছায় মানুষ গাছটি নিয়ে এসে ঘরে লাগিয়ে থাকেন। আপনি যদি একই পরিকল্পনা করে থাকেন তবে আপনি বাড়িতে কিছু গাছপালা আনতে পারেন। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে তুলসীর নাম। এ ছাড়া নববর্ষ উপলক্ষে মানি প্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, শামি গাছ ও জেড প্ল্যান্ট লাগানো যেতে পারে। বাস্তুশাস্ত্রমতে এই সমস্ত গাছের শক্তি ঘরের বায়ুমণ্ডলকে হালকা করে তোলে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত নেতিবাচক শক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়।

    নতুন বছরে কোন কোন গাছ রোপণ করবেন না:-

    শাস্ত্রে এমন কিছু গাছের কথাও উল্লেখ রয়েছে, যা নতুন বছর বা কোনও শুভ অনুষ্ঠানে রোপণ করা উচিত নয়। শাস্ত্র অনুসারে, নতুন বছরে ভুলেও গোলাপ গাছ আনা উচিত নয়। নববর্ষ উপলক্ষে গোলাপের পাশাপাশি বনসাই গাছ লাগানোও শুভ বলে মনে করা হয় না। বিশ্বাস অনুসারে, এই উদ্ভিদটি বাড়িতে আনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা দেয়। একইসঙ্গে, থেমে থাকা কাজগুলি আরও বিলম্বিত হতে শুরু করে। নতুন বছরের শুভ কিছু প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে, বাড়িতে কোনও কাঁটাযুক্ত গাছ আনা এড়ানো উচিত। এসব গাছের কারণে নেতিবাচক শক্তি ঘরে আসে।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে একজন বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। )

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: ২০২৬ আসার আগে বাড়িতে ভুলেও লাগাচ্ছেন না তো এই গাছগুলি? রইল বাস্তুটিপস

