    Happy new year 2026: আসন্ন ২০২৬র ১ জানুয়ারি লাকির লিস্টে একাধিক রাশি, আপনারটিও আছে? দেখে নিন

    ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি লাকির লিস্টে কারা?

    Published on: Dec 23, 2025 1:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রমতে আসন্ন নানান সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে থাকে। আর আসন্ন সময়কালে অন্যতম বিশেষদিন হল ১ জানুয়ারি ২০২৬। এই ১ জানুয়ারিতে অনেকেই দিনটি স্মরণীয়ভাবে কাটাতে চান। অনেকেই মনে করেন, বছরের প্রথম দিন ভালোভাবে কাটলে, বছরের বাকি দিনগুলিও ভালোভাবে কাটবে! আপনার যদি এই ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি কোনও বিশেষ পরিকল্পনা থাকে, তাহলে, দেখে নিন ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কোন কোন রাশি লাকি, খুঁজে নিন লাকির লিস্টে আপনি আছেন কি না!

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ১ জানুয়ারি ২০২৬-এ কারা লাকি?
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ১ জানুয়ারি ২০২৬-এ কারা লাকি?

    মেষ

    দিনটি ভালো কাটবে। কোনও বিলাসি জিনিস এই সময় কিনতে পারেন। গাড়ি কিম্বা জমি, এই সময় আপনার ভাগ্যে আসবে। কেরিয়ারের দিক থেকে লাভ হবে। বিনিয়োগে লাভ রয়েছে। কোনও নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত টাকা উপার্জন করার সুযোগ পাবেন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে।

    কন্যা

    কোর্টের কোনও মামলা থেকে পেতে পারেন মুক্তি। আপনি কোনও কাজের শুরু এই দিনে করতে পারেন। স্বাস্থ্য় নিয়ে অনেক চিন্তা দূর হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার কথায় বার্তায় অনেকেই আকৃষ্ট হবেন। আগের তুলনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে।

    মকর

    এই সময় আপনার জন্য খুশি আনন্দ বয়ে আনতে পারে। বিদেশে কোথাও ধার্মিক যাত্রা করতে পারেন। কোথাও যাত্রা করলে তা লাভ দিতে পারে। অন্যকে সাহায্যের আপনার যে স্বভাব, তা আপনাকে আলাদা করে সম্মান দিতে পারে। গাড়ির সঙ্গে জড়িত কোনও ক্ষেত্রে আপনি শুভ ফল পাবেন। আপনার কথায় অনেকে মুগ্ধ হবেন। ব্যক্তিগত জীবনে আনন্দ আসতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

