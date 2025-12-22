Edit Profile
    Lucky Rashi for income: দ্রুত পকেট ভরে এঁদের? চটজলদি টাকা রোজগারে এই ৪ রাশি ‘হিরো’! রইল জ্যোতিষমত

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রমতে কিছু রাশি এমন রয়েছে, যারা খুব দ্রুত টাকা রোজগার করে থাকেন।

    Published on: Dec 22, 2025 12:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সৌভাগ্যের দিক থেকে কেউ অর্থের ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান হন, কেউ প্রেম, কেউবা অন্য কিছুর দিক থেকে সৌভাগ্য পেয়ে থাকেন। তবে জ্যোতিষমতে বলা হচ্ছে, কিছু রাশি এমন রয়েছে যারা অর্থ রোজগারের দিক থেকে সৌভাগ্যবান। এক্ষেত্রে তারা দ্রুত অর্থ রোজগার করে থাকেন। কোন কোন রাশি অর্থ দিক থেকে দ্রুত রোজগার করে থাকেন? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    এই 4 টি রাশিচক্র অর্থ উপার্জনে খুব দ্রুত হয়, ভাগ্য প্রতিটি মোড়ে সমর্থন দেয়(ছবিটি প্রতীকী)
    এই 4 টি রাশিচক্র অর্থ উপার্জনে খুব দ্রুত হয়, ভাগ্য প্রতিটি মোড়ে সমর্থন দেয়(ছবিটি প্রতীকী)

    বৃষ

    বৃষ রাশির প্রভু হলেন শুক্র, যা আরামের কারণ। বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা বাড়াবাড়ির চেয়ে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দিকে বেশি মনোযোগ দেন। বৃষ রাশির অধিবাসীরা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার উপর নির্ভর করে। তাঁরা বিলাসিতা পছন্দ করে, তবে তাঁরা কেবল তখনই ব্যয় করে যখন তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স শক্তিশালী থাকে। তাঁরা বাজেট পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ।

    কন্যা

    কন্যা রাশির অধিকারী গ্রহ হলেন বুধ। বুধ গ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে, কন্যা রাশির লোকেরা প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখতে পারদর্শী। কন্যা রাশির জাতীয়রা খরচ করার আগে চিন্তা ও গবেষণায় বিশ্বাস করে। তাঁরা জানে কোথায় বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় বা কোথায় তাঁরা বিনিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্ন পাবে। তাঁদের যৌক্তিক ক্ষমতা তাদের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া থেকে রক্ষা করে। অতএব, তাঁরা অর্থের দিক থেকে ভাগ্যবান প্রমাণিত হন।

    ( Weather West Bengal: পৌষে মেজাজে ফিরছে 'শীত'! বড়দিনের আগে কলকাতায় পারদ পতন, কী বলছে আবহাওয়ার রিপোর্ট?)

    ধনু

    বৃহস্পতি ধনু রাশির অধিপতি। গুরুকে সম্পদ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ধনু রাশির জন্য অর্থ শুধু শখ নয়, সাফল্যের একটি মাপকাঠি। এই রাশির মানুষ খুবই ব্যবহারিক। রাশিফলে বৃহস্পতির অবস্থান যদি শুভ হয় তবে এই রাশির জাতকজাতিকাদের অর্থের অভাব হয় না।

    মিথুন

    মিথুন রাশির শাসক গ্রহও বুধ। মিথুন রাশির লোকেরা তাদের আর্থিক অবস্থা খুব ব্যক্তিগত রাখে। তারা অর্থ সাশ্রয়ের জন্য নতুন এবং গোপন উপায় খুঁজে বের করতে বিশেষভাবে পারদর্শী। তাঁরা ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না, তবে তাঁদের ঝুঁকি সবসময় পরিমাপ করা হয়। তাঁদের দক্ষতা এবং যৌক্তিক ক্ষমতা তাঁদের সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় অর্থ রাখার ইঙ্গিত দেয়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

