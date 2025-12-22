Edit Profile
    Budh Gochar: ডিসেম্বরের শেষলগ্নে ভাগ্যের চাকা ঘোরাবেন বুধ! কারা লাকি?

    ২৯ ডিসেম্বর ধনু রাশিতে বুধের গমন, কেরিয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দেবে লাভ। দেখা যাক, বুধের এই অবস্থান পাল্টানোর ফলে কোন কোন রাশি লাভ দেবে?

    Published on: Dec 22, 2025 11:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে বুধদেবকে বলা হয় গ্রহদের সেনাপতি। আর গ্রহদের এই সেনাপতি বুধই এবার বছরের শেষে তাঁর অবস্থান পাল্টাতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বছরের শেষলগ্নে গুরুর রাশি ধনুতে প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, ২৯ ডিসেম্বর ধনু রাশিতে বুধের গমন, কেরিয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দেবে লাভ। দেখা যাক, বুধের এই অবস্থান পাল্টানোর ফলে কোন কোন রাশি লাভ দেবে?

    ডিসেম্বর মাসে রয়েছে বুধের বিশেষ গোচর
    মেষ

    অমীমাংসিত কাজ এবার সম্পন্ন হবে। ব্যবসায়ীদের সময় ভালো কাটবে। দীর্ঘদিন আটকে রয়েছে যে কাজ তা এবার সম্পন্ন হবে। আর্থিক লাভ, অংশীদারিত্ব, বিদেশ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ফলত এগুলি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিনিয়োগ, জমি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও লাভ আসতে পারে। পড়াশোনায় সম্পূর্ণ রূপে নিবেদিত হতে হবে। তাহলে ফল ভালো হবে।

    সিংহ

    কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। প্রেমের সম্পর্ক আগের থেকে ভালো হবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে। গুরুত্বপরূর্ণ লক্ষ্য পেতে যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করছেন তাঁরা পাবেন লাভ। সমাজে আপনার খ্যাতি সম্নান বাড়বে, আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়বে।

    ধনু

    চাকরিজীবী ব্যক্তিদের তাঁদের উর্ধ্বতনের সঙ্গে সম্পরক ভালো হবে। আপনার কারোর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ হতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে আসবে অগ্রগতি। বাজারে আটকে থাকা টাকা হাতে পাবেন। চাকরি, ব্যবসায় উন্নতি হবে। আপনি লাভের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুযোগ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

