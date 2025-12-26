Edit Profile
    Lucky Zodiacs Astrology: কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির শুভ সময় আসছে! লাকির লিস্টে আর কারা?

    শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির কৃপায় একঝাঁক রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছে। লাকি কারা?

    Published on: Dec 26, 2025 1:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির যুতির ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। যার ফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে বহু কিছু ঘটতে চলেছে। ২০২৬ সালে রয়েছে এই শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির যুতি। ২০২৬ সালে, বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করবে, শনির সাথে একটি বিশেষ সংযোগ তৈরি করবে। শনি মীন রাশিতেও উপস্থিত থাকবে, যা বৃহস্পতির দ্বারা শাসিত। অতএব, ২০২৬ সালে বৃহস্পতি এবং শনির সংযোগ কিছু রাশির জন্য একটি অনুকূল বছর হতে পারে। কারা লাকি দেখে নিন।

    শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির যুতি।
    শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির যুতি।

    কর্কট

    ২০২৬ সালে শনি ও বৃহস্পতির সংযোগ কর্কট রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। ভাগ্য সারা বছর আপনার পক্ষে থাকবে। এই বছর অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন হবে। ২০২৬ সাল অর্থ এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে খুবই অনুকূল হতে পারে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে।

    মিথুন

    ২০২৬ সালে শনি ও বৃহস্পতির সংযোগ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ এবং অনুকূল প্রমাণিত হবে। এর ফলে আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে। আর্থিক লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ২০২৬ সালে চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা অনেক সাফল্য এবং ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবেন। একটি ভালো ব্যবসায়িক চুক্তি নিশ্চিত হতে পারে।

    কুম্ভ

    বৃহস্পতি এবং শনির সংযোগ কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য উপকারী হতে পারে। এই বছর সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধির বছর হতে পারে। আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। আগ্রহীরা যানবাহন, জমি বা সম্পত্তি কিনতে পারেন। চাকরিজীবীরা ২০২৬ সালে পদোন্নতি পেতে পারেন এবং সুসংবাদ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

