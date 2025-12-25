Edit Profile
    Poush Purnima 2026: নতুন বছরের শুরুতেই ২০২৬ পৌষ পূর্ণিমার তিথি পড়ছে! কখন শুরু, কবে শেষ? দেখে নিন

    হিন্দু ধর্মে, পৌষ মাসকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। আর সামনেই আসছে ২০২৬ পৌষ পূর্ণিমার তিথি।

    Published on: Dec 25, 2025 11:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    হিন্দু ধর্মে, সমস্ত মাস কোনও না কোনও কারণে বিশেষ। প্রতিটি মাসের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। পৌষ মানেই পাকা ফসলে ঘর ভরার দিন। এই মাসের পূর্ণিমাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি পূর্ণিমার মতো এই পূর্ণিমাও স্নান ও দান করার জন্য শুভ। আর ২০২৬ সালের শুরুতেই পড়ছে পৌষ পূর্ণিমা। কবে থেকে শুরু এই পৌষ পূর্ণিমার তিথি? দেখে নিন।

    পৌষ পূর্ণিমার উপবাসের সঠিক তারিখটি জেনে নিন, এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনেক উপকার পাবে (chat gpt )
    পৌষ পূর্ণিমার উপবাসের সঠিক তারিখটি জেনে নিন, এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনেক উপকার পাবে (chat gpt )

    অনেকে এই পৌষ পূর্ণিমার দিন থেকে কল্পবাস শুরু করেন এবং ভগবান বিষ্ণুর পাশাপাশি সূর্য দেবতার উপাসনা করেন। তবে প্রতিবারের মতো এবারও পৌষ পূর্ণিমার তারিখ নিয়ে মানুষ বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে পৌষ পূর্ণিমার তারিখ ২ জানুয়ারি, কেউ বলছেন আবার ৩ জানুয়ারি এই তিথির তারিখ পড়ছে।

    পৌষ পূর্ণিমা কবে পালিত হবে?

    পঞ্জিকা অনুসারে, পৌষ মাসের পূর্ণিমার তিথি ২ জানুয়ারি শুরু হবে। ২ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬:৫৩ মিনিটে পৌষ পূর্ণিমার তিথি শুরু হবে। এটি পরের দিন, ৩ জানুয়ারি শেষ হবে। ওই দিন বিকেল ৩:৩২ মিনিটে পৌষ পূর্ণিমার তিথি শেষ হবে। এমন পরিস্থিতিতে, পৌষ পূর্ণিমা ৩ জানুয়ারি পালিত হবে।

    ( Lucky Zodiac Signs: কর্মফলদাতা শনিদেব বর্ষণ করবেন কৃপা! আর ক'দিন পর থেকেই লাভদৃষ্টিতে লাকি কারা?)

    পৌষ পূর্ণিমার টোটকা:-

    পৌষ পূর্ণিমার দিন স্নান ও দানের আলাদা গুরুত্ব থাকে। নদীতে স্নান করলে তাতে পূণ্য লাভ হয় বলে বিশ্বাস। এছাড়াও বাড়িতে সেদিন ভোরে স্নান করলে তাতে গঙ্গাজল মিশিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পৌষ পূর্ণিমার দিন সূর্যোদয়ের আগে স্নান করার পরামর্শ দিচ্ছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। এই দিনে সাদা রঙের পোশাক পরা শুভ বলে মনে করা হয়। সাদা রঙকে পবিত্রতা, শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর পূজায় সাদা পোশাক পরতে হবে। এই দিনে চালের পাশাপাশি তিল, গুড় ও কম্বল দান করা শুভ। এই দিনে সাদা রঙের মিষ্টি দান করাও সঠিক বলে মনে করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে, পিতৃ দোষ শেষ হয়। বলা হয়ে থাকে যে এতে জীবন থেকে দারিদ্র্যের মতো বিষয়গুলিও দূর হয়। এ দিনে কাক ও গরুকে খাওয়াতে হবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার মাধ্যমে পূর্বপুরুষরা শান্তি পান। এছাড়া সন্ধ্যার বেলায় ঘরের বাইরে প্রদীপ জ্বালানোরও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই দিনে তিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )ডিসক্লেইমার: (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

