Mangal Gochar: মঙ্গলের গোচরে পদোন্নতি, বিদেশ ভ্রমণ! আগামী দিনে কপাল খুলবে কাদের?
ক্যাপ্রিকন 2026 এ মঙ্গল ট্রানজিট: আসন্ন নতুন বছর একেবারে শুরুতে 3 টি রাশিচক্রের জীবনে একটি সুন্দর মোড় আনতে চলেছে। মঙ্গলের রাশিচক্রের পরিবর্তনের কারণে এটি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, নতুন বছরের শুরুতে, মঙ্গল মকর রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। এই মুহূর্তে এই গ্রহটি ধনু রাশিতে অবস্থিত।
আসন্ন ২০২৬ সাল অনেকের জন্যই শুভ হতে চলেছে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। ২০২৬ সালে মঙ্গলের গোচরের ফলে একঝাঁক রাশি লাভ পেতে পারে। কারা লাকি? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
প্রকৃতপক্ষে, মঙ্গল সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। প্রতিটি গ্রহের কিছু রাশিচক্র রয়েছে এবং এই গ্রহগুলির ইতিবাচক প্রভাব এই রাশিচক্রের লোকদের জীবনে দেখা যায়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে জানুয়ারি মাসে এই রাজযোগ তৈরি হবে। মঙ্গল ১৬ জানুয়ারি মকর রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। ট্রানজিটের সময় ভোর ৪:২৭ মিনিট। মঙ্গল ১৬ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ৩৯ দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। এই সময়রেখার মাঝে, অনেক রাশিচক্রের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে।
মেষ
মেষ রাশি মকর রাশির মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হতে চলেছে। এই সময়ে, মেষ রাশির লোকদের সমস্ত মুলতুবি কাজ শেষ হতে চলেছে। সবকিছু মসৃণভাবে চলবে। একই সঙ্গে এই ট্রানজিটের সময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। এ ছাড়া পেশাগত জীবনে সম্মান বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রতিটি কাজেই সাফল্য থাকবে। মকর রাশিতে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটের সাথে, মেষ রাশির প্রেমের জীবনে ইতিবাচক মোড় আসতে চলেছে। শীঘ্রই মেষ রাশির জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট
কর্কট রাশি এই ট্রানজিটের প্রভাব দেখা যাবে কর্কট রাশির মানুষের জীবনেও। কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের পেশাগত জীবনে ভালো উন্নতি দেখতে পাবেন। এর মধ্যে অনেকে পদোন্নতিও পেতে পারেন, আবার কিছু মানুষ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগও পাবেন। সব মিলিয়ে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা দীর্ঘদিন ধরে যা চেয়েছিলেন তা ধীরে ধীরে পূরণ হবে। এই রাশির লোকেরা অর্থ সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। একইসঙ্গে, কিছু মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন আসতে চলেছে এবং এই পরিবর্তন ইতিবাচক হতে চলেছে।
মকর
মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট মকর রাশির জীবনে অনেক কিছু বাড়িয়ে তুলতে চলেছে। আগামী সময়ে, মকর রাশির জাতক-জাতিকারা সব দিক থেকে সমর্থন পেতে চলেছেন। অনেকে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। তাই একই সঙ্গে কিছু মানুষ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট মকর রাশির জীবন থেকে সমস্ত বাধা দূর করতে চলেছে। এই রাশির সমস্ত মানুষের এমন অনেক ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে, যা তারা ভেবেও দেখেননি। সামগ্রিকভাবে, মকর রাশির জাতকদের জন্য ট্রানজিটের সময়রেখা জাদুর চেয়ে কম হবে না। এটা হবে তাদের সোনালী সময়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )