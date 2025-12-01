2026 Lucky Zodiac signs: ২০২৬ -এ শনিদেবের মীনে অবস্থানে বহু রাশির ভাগ্য খুলবে! লাকি কারা?
শনি বর্তমানে বৃহস্পতির মীন রাশিতে বসে আছে এবং ২০২৬ সালে এই রাশিতে ট্রানজিট চালিয়ে যাবে। নতুন বছর ২০২৬ এ শনির কোনও রাশিচক্র পরিবর্তন হবে না। ২০২৬ সালে শনির মীন ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জানুন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্মদাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শনি প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফলাফল দেয়। বর্তমানে, শনি মীন রাশির ট্রানজিটে রয়েছে এবং ২০২৬ সালে শনির কোনও পরিবর্তন হবে না। ২০২৭ সালে, শনি মীন রাশি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মেষ রাশিতে আসবে।
শনির মীন রাশির ট্রানজিট ২০২৬ সালে অনেক রাশিচক্রের জন্য শুভ প্রমাণিত হবে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। ২০২৬সালে শনির মীন ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জানুন।
শনি কখন মীন রাশি ছেড়ে যাবে: গ্রহগুলির দণ্ডনায়ক শনি, শনিবার, ২৯ শে মার্চ, ২০২৫ এ মীন রাশিতে ভ্রমণ করেন। ২০২৬ সালে শনির কোনও রাশিচক্র পরিবর্তন হবে না। ২০২৭ সালে, ৩ জুন, শনি মীন থেকে বেরিয়ে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে।
১. বৃষ- শনির মীন ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। ২০২৬ সালে, আপনার একটি ভাল ক্যারিয়ারের সময় থাকবে এবং আপনি পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে।
২. কর্কট রাশিচক্র রাশি- কর্কট রাশির লোকেরা শনির মীন ট্রানজিট থেকে মুক্তি পেয়েছে। নতুন বছরে শনির প্রভাব আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময় হতে চলেছে। ব্যবসায়িক সমস্যার অবসান হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
৩. তুলা রাশি- শনি ২০২৬ সালে তুলা রাশির লোকদের শুভ ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার আয় বাড়তে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উৎস থেকেও অর্থ আসবে। ব্যবসায়িক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পারিবারিক কলহের অবসান হবে। শিশুরা সহযোগিতা পাবে।
৪. বৃশ্চিক রাশিচক্র রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা শনি ধাইয়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ২০২৬ সালে, মীন রাশিতে শনির ট্রানজিট আপনার কাজের বাধাগুলি শেষ করবে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে। অর্থ সংক্রান্ত সমস্যার অবসান হবে। খরচ কমবে এবং আয় বাড়বে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)