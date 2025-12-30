2026 Yearly Horoscope: লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে শুরু হচ্ছে নতুন বছর! ২০২৬ কেমন কাটবে? রইল বার্ষিক রাশিফল
Happy New year 2026 Yearly Horoscope: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫র রাত পার হলেই আসতে চলেছে ২০২৬ সাল। এই বছর মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? একনজরে দেখে নিন জ্যোতিষমতে রাশিফল।
নিউ ইয়ার ২০২৬র কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালের রাত পার হলেই নতুন বছর! লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে শুরু হচ্ছে নতুন বছর, অর্থাৎ ১ জানুয়ারি পড়ছে বৃহস্পতিবার। কেমন কাটবে ২০২৫ সালের গোটা বছরটা? রইল রাশিফল। ২০২৬ বার্ষিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
মেষ রাশির জাতক জাতিকারা অনুভব করবেন যে তাঁরা নিজেকে আরও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বছরের শুরুটি কিছুটা ধীর হবে, তবে সময় যত যাচ্ছে ততই কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব দেখা দিতে শুরু করবে। সম্পর্ক উষ্ণ হবে এবং অর্থও বজায় থাকবে।
বৃষ রাশি -
বৃষ রাশির জন্য, ২০২৬ হল ভিত্তি শক্তিশালী করার বছর। এটি এমন একটি সময় যখন আপনি ভবিষ্যতের বিষয়ে সিরিয়াস হবেন। সম্পর্ক টেকসই হবে, কাজ স্থিতিশীল হবে এবং অর্থ বুদ্ধিমান হবে।
মিথুন রাশি
মিথুন রাশির জন্য এটি শেখার বছর। কিছু জিনিস আপনার মন অনুযায়ী চলবে না, তবে তারা আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। যোগাযোগ সম্পর্কের উন্নতি করবে এবং নতুন ক্যারিয়ারের পথ খুলতে পারে।
কর্কট
২০২৬ কর্কট রাশির রোগীদের মানসিক সান্ত্বনা দেবে। ভালোবাসা ও পরিবারে সমর্থন থাকবে। কাজ ধীরে ধীরে চলবে, তবে সঠিক পথে যাবে। টাকার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকবে।
সিংহ
সিংহ রাশির জন্য এই বছরটি স্বীকৃতি এবং দায়িত্বের বছর। ক্যারিয়ারে সুযোগ থাকবে, তবে অনুশীলনে আপনাকে কিছুটা নরম হতে হবে। পরিবারে সুখ থাকবে।
কন্যা রাশি
কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা শুরুতে কিছুটা চাপ অনুভব করবেন, তবে বছরের মাঝামাঝি থেকে বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি পরিষ্কার রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে।
তুলা রাশি - ২০২৬ তুলা রাশির জন্য বেশ ভারসাম্যপূর্ণ হবে। ভালোবাসা, কাজ এবং অর্থ - এই তিনটিই উন্নতি করবে। শুধু কোনো কিছুর ওপর জোর দেবেন না।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই বছরটি ভিতর থেকে পরিবর্তনের বিষয়। শুরুতে মন ভারী হতে পারে, তবে স্থিতিশীলতা পরে আসবে। ক্যারিয়ার ও অর্থ উভয়ই বজায় থাকবে।
ধনু - ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা শেখার এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। একটু ধৈর্য ধরতে হবে, কিন্তু বছরটা খালি থাকবে না। টাকা ঠিক থাকবে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য বছরটি ধীরে ধীরে শুরু হবে। শুরুতে চাপ থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিপ আরও শক্তিশালী হবে। কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জাতীয়রা নিজেকে বোঝার সুযোগ পাবেন। আপনাকে সম্পর্ক এবং পরিবারে কিছু সময় ব্যয় করতে হবে। ক্যারিয়ার ধীরে ধীরে গতি পাবে।
মীন - ২০২৬ মীন রাশির জন্য একটি সামগ্রিক স্বস্তির বছর। আপনি মানসিক স্বস্তি পাবেন, কাজ এবং অর্থও পরিচালনা করা হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)