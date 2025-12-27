Nakshatra Gochar: কর্মফলদাতা শনিদেবের নক্ষত্রে গুরুর প্রবেশ!কর্কট সহ এই রাশিগুলি লাকি
দণ্ডনায়ক শনিদেবের নক্ষত্রে গুরু বৃহস্পতির প্রবেশ হতে চলেছে।
কর্মফলদাতা, দণ্ডনায়ক শনিদেবের নক্ষত্রে এবার গুরু বৃহস্পতি প্রবেশ করবেন। তারফলে একঝাঁক রাশির কপালে সুখ আসতে চলেছে। পুষ্য নক্ষত্রকে নক্ষত্রের রাজা বলা হয়। আর সেই পুষ্য নক্ষত্রেই প্রবেশ হবে গুরু বৃহস্পতির। তারফলে একাধিক রাশি লাভ পাবে।
জ্যোতিষবিদরা বলেন, যখন গুরুর মতো শুভ গ্রহ ন্যায়ের দাতা কর্মফলের দাতা শনিদেবের নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার ফলাফল ভালোই হয়। বহু জাতক জাতিকারাই পরিশ্রমের ফলাফল পেতে আরম্ভ করেন।
কর্কট
এই সময়কাল শুভ। ধনলাভের যোগ রয়েছে। পেতে পারেন চাকরি, কোনও ব্য়বসায়িক কাজ শুরু করতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোর দিকে যাবে। কেরিয়ারে ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। নতুন আয়ের রাস্তা খুলবে। ব্যক্তিত্ব আগের থেকে ভালো হবে। ব্যক্তিত্ব আগের থেকে উজ্জ্বল হবে।
কন্যা
এই যোগের ফলে কন্যা রাশির জন্য বিবাহ সম্পর্কিত দিক খুবই শুভ। আপনার জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে আসবে খুশি আনন্দ। দাম্পত্য জীবনে আসবে সুখ। কেরিয়ার, ব্যবসার দিক থেকে আপনার প্রবল পরিশ্রমের ফল মিলবে। কোনও পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে আপনি সফল হতে পারেন। ব্যবসায় মুনাফা আসতে পারে। কোনও চাকরির ইন্টারভিউ দিলে তার ফল ভালো আসতে পারে। ব্যবসায় ভালো মুনাফা আসতে পারে।
ধনু
ধনু রাশির জাতক জাতিকারা ব্যবসায় ভালো ডিল পেতে পারেন। আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনার সম্পর্ক ভালো তৈরি করতে পারে। সন্তানের জীবনে চলা সমস্যাগুলি আসতে আসতে মিটবে। প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। পরিবারে সুখের হাওয়া বইবে। চাকরির নতুন নতুন সুযোগ আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )