চাপ বাড়ল ইউনুস সরকারের ওপর! বাংলাদেশে হিন্দু যুবকের খুন ঘিরে ফের সরব দিল্লি, ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করে MEA কী বলছে?
বিদেশমন্ত্রকের তরফে এদিন বাংলাদেশে হিন্দু যুবকের হত্যা নিয়ে রণধীর জয়সোয়াল বলেন,'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সহ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সহিংসতা গভীর উদ্বেগের বিষয়।'
বাংলাদেশে কিছুদিন আগেই দীপু দাসের নৃশংসহত্যাকাণ্ড ঘিরে আগেও মুখে খুলেছিল দিল্লি। এরপর ফের একবার শুক্রবার এক প্রেস ব্রিফিংএর সময় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল, বাংলাদেশে হিন্দু যুবকের হত্যাকাণ্ড ঘিরে মুখ খোলেন।
এস জয়শংকরের বিদেশমন্ত্রকের তরফে এদিন বাংলাদেশে হিন্দু যুবকের হত্যা নিয়ে রণধীর জয়সোয়াল বলেন,'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সহ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সহিংসতা গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমরা ময়মনসিংহে এক হিন্দু যুবকের সাম্প্রতিক নৃশংস হত্যার নিন্দা জানাই এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার প্রত্যাশা করি।'
সদ্য ময়মনসিংহে দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড ঘিরে বেশ কিছু তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছ। একাধিক রিপোর্ট দাবি করছে, কারখানায় গোলমাল থেকেই গোটা ঘটনার সূত্রপাত। এদিকে, দীপু হত্যা ঘিরে বাংলাদেশে একের পর এক গ্রেফতারি চলছে। এর আগে, বাংলাদেশের ময়মনসিংহে গত বৃহস্পতিবার, ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসতেই সেই রাতে দিপুকে মারধর করে হত্যা করে রাস্তার ধারের এক গাছে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় দেহে। ঠিক কী কারণে এই হত্যা? উঠছে নানান প্রশ্ন, নানান চাঞ্চল্যকর তথ্য। অন্যদিকে ঘটনা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইউনুস প্রশাসন। এদিকে, দীপু হত্যার পর আরও এক হিন্দু যুবকের হত্যার খবর উঠে আসে বাংলাদেশের রাজবাড়ি এলাকা থেকে। মৃতের নাম অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট।
এদিকে, দিল্লির তরফে বিদেশমন্ত্রক আজ বলেছে,মন্ত্রক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত এবং সেগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে জয়সওয়াল বলেন যে ভারতের অবস্থান ‘সব সময়ই স্পষ্ট এবং ধারাবাহিক ছিল।’ দিল্লির সাফ কথা,'ভারত বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করার পক্ষে। আমরা বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে।' জয়সওয়াল আরও বলেন, ভারত 'বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের' পক্ষে।
মার্কিন ভিসা ইস্যুতে বিদেশমন্ত্রক কী বলছে?
শুক্রবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে যে তারা এইচ -ওয়ান বি ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচি নির্ধারণে বিলম্ব এবং অসুবিধার বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ভিসা ইস্যু করা সংশ্লিষ্ট দেশটির সার্বভৌম আওতাধীন হলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মার্কিন পক্ষের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।