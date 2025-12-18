Edit Profile
    Amavasya December 2025 Tithi: পৌষ অমাবস্যা ২০২৫র তিথি কবে, কখন থেকে শুরু হবে? দেখে নিন স্নানের শুভ সময়

    পৌষ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা তিথি, এই দিনে শুভ কাকতালীয় ঘটনা তৈরি হচ্ছে। ডিসেম্বরে অমাবস্যা তিথি সম্পর্কে জানুন 

    Published on: Dec 18, 2025 4:05 PM IST
    By Sritama Mitra
    পৌষ অমাবস্যা ২০২৫ ঘিরে অনেকেরই কৌতূহল রয়েছে। বছরের শেষ অমাবস্যা কবে রয়েছে, তা নিয়ে কিছুটা কৌতূহল রয়েছে অনেকেরই। দেখে নেওয়া যাক, ২০২৫ সালের পৌষ অমাবস্যা কবে, কখন পড়ছে।

    পৌষ অমাবস্যা ২০২৫র তিথি কবে, কখন থেকে শুরু হবে? দেখে নিন স্নানের শুভ সময়
    পৌষ অমাবস্যা ২০২৫র তিথি কবে, কখন থেকে শুরু হবে? দেখে নিন স্নানের শুভ সময়

    পৌষ অমাবস্যা ২০২৫ কবে- হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, পৌষ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা তিথি ১৯ ডিসেম্বর ভোর ০৪:৫৯ মিনিট পর্য এবং তিথি ২০ ডিসেম্বর সকাল ৭:১২ মিনিটে শেষ হবে। অতএব, ১৯ ডিসেম্বর পৌষ অমাবস্যা উদযাপিত হবে।

    পৌষ অমাবস্যা স্নান-দান মুহুর্ত ২০২৫ এবং কী দান করবেন:

    পৌষ অমাবস্যায় গঙ্গায় স্নান করা পুণ্য নিয়ে আসে এবং পূর্বপুরুষদের আত্মায় শান্তি নিয়ে আসে। তিনি বলেন, এই দিনে দরিদ্র ও দুস্থ মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। অমাবস্যা উপলক্ষে, বিশেষ করে তিল, কম্বল এবং খাদ্যদ্রব্য দান করা সেরা বলে মনে করা হয়।

    ডিসেম্বরের অমাবস্যার দিন, স্নানের শুভ সময় হবে সকাল ০৫.২৩ মিনিট থেকে সকাল ০৬.১৮ মিনিট পর্যন্ত। এর পরে, স্নানের মুহুরত হবে সকাল ০৬.৩০ টা থেকে সকাল ০৭.১৩ মিনিট পর্যন্ত।

    ( Bangladesh Latest: ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা নজরুলের শাশুড়ির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ!)

    অমাবস্যা তিথির তাৎপর্য হিন্দু ধর্মে, অমাবস্যা তিথি পূর্বপুরুষদের নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অমাবস্যার দিন এবং বিশেষত পৌষ মাসে শ্রদ্ধা এবং তর্পণকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। পৌষ মাসকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। কথিত আছে যে এই দিনে পূর্বপুরুষরা পূর্বপুরুষদের তর্পণ করে পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ করার পরে যান।

    পৌষ অমাবস্যায় অনেকে অশ্বত্থ গাছকে পরিক্রমা করেন। এটি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, অশ্বত্থ গাছ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের বাসস্থান। অতএব, এই দিনে অশ্বত্থ গাছের প্রদক্ষিণ করা উচিত। এরপর সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে চারমুখি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্বপুরুষদের নাম নেওয়ার রীতিও কোথাও কোথাও প্রচলিত রয়েছে। এদিন গমের আটা দিয়ে রুটি তৈরি করে তার ওপর গুড়ের টুকরো রেখে গরুকে খাওয়াতে হবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে মা লক্ষ্মীর বাড়িতে একটি স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

