Budh Nakshatra Gochar: কৃপার মেজাজে বুধ! বহু রাশির সুখের দরজা খুলতে চলেছে, লাকি কারা?
বুধের কৃপায় কারা থাকবেন? বলছে জ্যোতিষ গণনামত।
জ্যোতিষশাস্ত্রমতে প্রতিটি গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান বদলের প্রভাব বিভিন্ন সময় বহু রাশিতে পড়তে পারে। তার ফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে নানান ধরনের প্রভাব দেখা যায়। সামনেই রয়েছে বুধের নক্ষত্র গোচর। এমনই বলছে জ্যোতিষশাস্ত্রমত। ফলত, এর দ্বারা একাধিক রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে প্রভাব পড়তে চলেছে। বৃশ্চিকে থেকেই জ্যৈষ্ঠ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন বুধ। দেখে নেওয়া যাক, আসন্ন বুধের নক্ষত্র গোচরের ফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
মিথুন
মিথুন রাশির ব্যবসায়িক সুবিধা বয়ে আনবে। শিক্ষার্থীরাও ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবে এবং তারা সরকারি খাতে ক্যারিয়ারের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে পূর্ণ সহায়তা পাবে। ভ্রমণ লাভজনক হবে। যারা বাড়ি থেকে দূরে থাকেন তারা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি অনুভব করবেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সফল হবে এবং আপনি আপনার বিলম্বিত কাজের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন। এই সময়ের মধ্যে, আপনি আপনার ব্যবসায়ের উপর মনোযোগ দেবেন এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করবেন, যা অবশ্যই লাভজনক হবে। আপনি ভালো বিবাহের প্রস্তাব পাবেন।
কন্যা
জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি বিশেষ সময় হতে চলেছে। আপনার জীবনে নতুন আগমন ঘটতে পারে। আপনি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবেন। কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা আইটি বা অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা তাদের পড়াশোনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা অতিক্রম করবেন। তাদের পছন্দসই কলেজে চাকরি পাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদাররা উপকৃত হবেন।বিনিয়োগে আর্থিক লাভের ফলে বস্তুগত আরাম বৃদ্ধি পাবে। চাকরিজীবী ব্যক্তিদের সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখা উচিত। এটি সুবিধা এবং সহায়তা বয়ে আনবে।
তুলা
বিনিয়োগ থেকে প্রচুর পরিমাণে লাভ হবে। লাভ এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ আপনাকে সন্তুষ্ট রাখবে। আপনার মন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা দূর হবে। এই সময়ে দীর্ঘ বা স্বল্প দূরত্বের ব্যবসায়িক ভ্রমণ সম্ভব। এই সময়ে আপনার পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হতে পারে। আপনার প্রেমিকের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভ্রমণটি আনন্দদায়ক এবং লাভজনক প্রমাণিত হবে। বুধের প্রভাব আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সাহস বৃদ্ধি করে একটি সুরেলা বিবাহিত জীবন আনবে।
