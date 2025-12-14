Surya Gochar Horoscope: আর ক'দিন পরই সূর্যের গোচর! ১২ রাশিতে কী প্রভাব পড়বে, লাকি কারা?
জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, শক্তি এবং প্রতিপত্তির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।এই বছর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ, ভোর ৪:২৭ মিনিটে, সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রমত যখনই সূর্য রাশি পরিবর্তিত হয়, এটি সমস্ত ১২ টি রাশিকে প্রভাবিত করে। এই বছর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ, ভোর ৪:২৭ এ, সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। এর সাথে, খারমাসও শুরু হবে, যা ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।
সূর্যের এই রাশি বদলের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা সুখের মুখ দেখতে পেতে পারেন। লাকি কারা?
মেষ - সূর্য ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। এই ট্রানজিটটি আপনার ভাগ্যের ঘরে হবে। এই সময়ে, আপনি যে কাজে হাত দেবেন তাতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ লাভ হবে, আরাম বাড়বে এবং প্রেমের জীবনও উন্নত হবে। বিনিয়োগ থেকে সুফল পেতে পারেন।
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতকদের এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্থরতা হতে পারে এবং কোনও নতুন কাজ বা চুক্তি থেকে ক্ষতি হতে পারে। অফিসে সহকর্মী এবং সিনিয়রদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন হবে, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় সমস্যা বাড়তে পারে।
মিথুন- মিথুন রাশির মানুষের কাজের চাপ বাড়তে পারে। হঠাৎ করে দায়িত্ব বাড়বে, যা আপনাকে চাপ বোধ করবে। প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকবে। অতিরিক্ত ভ্রমণের কারণে শরীরে ক্লান্তি বা ব্যথার অভিযোগ দেখা দিতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কর্কট- ধনু রাশিতে সূর্যের সঞ্চালন কর্কট রাশির মানুষের জন্য শুভ প্রমাণিত হবে। ক্যারিয়ার ও ব্যবসার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ থাকবে, যা উপকারী হবে।
সিংহ রাশি - এই ট্রানজিট সিংহ রাশির লোকদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। আপনি আর্থিক লাভ, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং ব্যবসায় ভাল ফলাফল পাবেন। সরকারি চাকরি বা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে এবং প্রেম জীবন ভাল হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জন্য সূর্যের সঞ্চালন ইতিবাচক হবে। সংসার ও পরিবার সম্পর্কিত সুখ বাড়বে। নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজ সম্পর্কিত ভ্রমণগুলি লাভজনক হবে এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হবে।
তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের এ সময় সতর্ক থাকতে হবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। শেয়ার বাজার বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের কারণে ক্ষতি হতে পারে। চিন্তাশীল পদক্ষেপ নিন।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। হঠাৎ করে ব্যয় বাড়তে পারে, যা অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করবে। সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। নতুন মানুষের উপর খুব বেশি নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের জন্য, তাদের নিজস্ব রাশিচক্রে সূর্যের আগমন খুব শুভ হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, কর্মে সাফল্য আসবে এবং কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে। প্রেম জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য সময় উত্থান-পতনে ভরা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।
কুম্ভ রাশি- সূর্য ট্রানজিট কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য উপকারী হবে। চাকরি ও ব্যবসায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে। ব্যবসায়ীরা ভাল মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের এই সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা, যেমন জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি বা রক্তচাপের সমস্যা। বিবাহিত জীবনে পুরানো বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।) ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)