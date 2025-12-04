Edit Profile
    Lucky Zodiacs in December: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে কপাল খুলছে, লাকির লিস্টে কারা?

    শীঘ্রই বুধ মঙ্গল গ্রহের রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। শুক্র ইতিমধ্যে বৃশ্চিক রাশিতে বসে আছেন, যা মঙ্গলের রাশি। এটি কিছু রাশিচক্রের জন্য একটি সোনালী সময় শুরু করবে।  

    Published on: Dec 04, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহগুলির রাশিচক্র পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের জীবনের উপরও প্রভাব ফেলে। বর্তমানে বুধ তুলা রাশিতে এবং শুক্র বৃশ্চিক রাশিতে রয়েছেন। শুক্র এবং বুধ যখন রাশিচক্রে একসাথে বসে থাকেন, তখন এটি লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ তৈরি করে, যা শুভ বলে মনে করা হয়।

    শীঘ্রই বুধ মঙ্গল গ্রহের রাশিতে ট্রানজিট হতে চলেছেন। শুক্র ইতিমধ্যে বৃশ্চিক রাশিতে বসে আছেন, যা মঙ্গলের রাশি। ৬ডিসেম্বর, বুধের ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র এবং বুধের সঙ্গে যুতি গঠন করবে। এই সংমিশ্রণ বৃশ্চিক রাশিতে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে। বুধ-শুক্রের এই শুভ সংমিশ্রণটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এটি কিছু রাশিচক্রের শুভ ফলাফল দেবে এবং জীবনে চলমান সমস্যাগুলিও দূর হবে।

    ( India T20 Squad: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে T20-র ভারতীয় টিমে ফিরলেন গিল, দলে এলেন এই বোলারও)

    ৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহু রাশি লাকি হবে:-

    মেষ

    বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ শুভ ফলাফল আনছে। আপনি বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। প্রেম জীবনও ভালো হতে চলেছে। ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়তে পারে। আপনি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং তর্কে জড়াতে না যাওয়ার চেষ্টা করুন।

    মিথুন

    বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ মিথুন রাশির লোকদের জন্য খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, আপনার মন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে আরও বেশি ব্যস্ত থাকবে। এই সময়টি বিশেষত শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। কিছু লোক শিক্ষা ভ্রমণেও যেতে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন।

    কর্কট

    বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র এবং বুধের সংমিশ্রণ কর্কট রাশির জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। যোগাযোগ ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময় ভাল হবে। আপনি মানুষের সাথে আপনার সামাজিক যোগাযোগ বাড়াতে সক্ষম হবেন। পেশাগত জীবনেও অগ্রগতির নতুন পথ দেখা যাবে। আপনার বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে আপনি সহজেই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

