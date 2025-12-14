Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে এই ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে আজ ভোরেই দেখে নিন। রবিবার, গোটা দিন কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
মেষ
অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার কোনও পুরানো ভুল প্রকাশ পেতে পারে, যা আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করতে পারে। আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে সুখ দেবে। আপনি সৃজনশীল কাজে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান তবে এটি আপনার জন্য ভালো হবে।
( Messi Event in Kolkata Update: মেসি ইভেন্ট নিয়ে কী বলছে AIFF! ‘এত কিসের হ্যাংলামি?’ ক্ষুব্ধ কুণাল, শমীক বললেন…)
( সন্দেহে পাকিস্তান যোগ! উত্তর পূর্ব থেকে একাধিক ধরপাকড়, ধৃত Ex IAF অফিসারও)
বৃষ
অংশীদারিত্বে কাজ করা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনি পরিশ্রম এবং সততার সাথে কাজ করবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো আপনাকে একে অপরের ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আপনার চারপাশের লোকেদের প্রতি আপনার সচেতন থাকা প্রয়োজন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তির চুক্তি চূড়ান্ত করতে চলেছেন, তাহলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।
মিথুন
পেটের সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে, আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করবেন এবং পারিবারিক বিষয় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। আপনার সন্তানের চাকরি নিয়ে আপনার যে কোনও উত্তেজনাও দূর হবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে।
কর্কট
আপনার তাড়াহুড়ো বা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি আপনার ভাইবোনদের প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন, তবে আপনার আয় সীমিত হবে, তাই আপনাকে সাবধানতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আপনার বাবা কাজের সাথে সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ দিতে পারেন। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাহলে আপনি অন্য কোথাও আবেদন করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস )