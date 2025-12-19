Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ অমাবস্যা কেমন কাটবে? ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শুক্রবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শুক্রবার কারা লাকি, তার আভাস রয়েছে আজকের রাশিফলে। জ্যোতিষমতের গণনায় দেখে নিন ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ পড়ছে অমাবস্যা। চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কোন কোন রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছে। এই চার রাশির মধ্যে আজ শুক্রবার লাকি কারা, রইল হদিশ।
মেষ
কাজের বিষয়ে আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে এবং আপনি সেগুলি নিয়ে এগিয়ে যাবেন, যা আপনার বোঝা বাড়িয়ে দেবে, তবে আপনি কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করছেন তাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে। সম্পত্তি কেনার জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে। আপনার সহকর্মীর কোনও কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। অবিবাহিতদের জীবনে নতুন অতিথি আসতে পারে।
বৃষ
আপনার চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় করা আপনার জন্য ভালো হবে। রাজনীতিতে কর্মরতরা একটি নতুন পরিচয় অর্জন করবেন। আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে আপনার বসকে অবাক করে দেবেন এবং আপনার নেতৃত্বের দক্ষতাও উন্নত হবে। আপনার মনে প্রতিযোগিতার অনুভূতি থাকবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবেন। ব্যাংকিং খাতে কর্মরতরা একটি ভালো পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। যদি আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও মতবিরোধ থাকে
মিথুন
সামাজিক অনুষ্ঠানে কিছু বিশিষ্ট নেতার সাথে দেখা করার সুযোগও পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকা উচিত, কারণ তারা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। যদি আপনি গৃহস্থালির কাজ অমীমাংসিত রেখে থাকেন, তাহলে পরবর্তীতে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্য চাকরির জন্য অন্যত্র চলে যেতে পারেন।
কর্কট
আপনার সমস্ত কাজ আপনার বোধগম্যতা এবং বোধগম্যতার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসায় আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে আপনি উপকৃত হবেন। নতুন কিছু শুরু করা আপনার পক্ষে ভালো হবে। প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত।
