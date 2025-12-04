Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল রইল
বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের রাশিফল দেখে নিন। আপনার ভাগ্যফল কী বলছে আজ?
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।জ্যোতিষমতে, দেখে নিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। আজ পড়ছে পূর্ণিমা। ২০২৫ সালের শেষ পূর্ণিমার এই দিনটি আজ রাশিচক্রের প্রথম ৪ রাশির কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ
আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। অগ্রগতির পথ খুলে যাবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কোর্স করার ইচ্ছা পোষণ করবে। আপনার কিছু কথা আজ পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসার জন্য একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার বাবার সাথে আগে থেকেই আলোচনা করা ভালো হবে। আপনি সরকারি প্রকল্প থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন এবং আপনার স্ত্রীর জন্য উপহার আনতে পারেন।
বৃষ
আপনি কাজের জন্য ভ্রমণ করতে পারেন। যদি আপনার ব্যবসা কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়, তাহলে চিন্তা করবেন না, কারণ আপনি এখনও ভালো আয় করতে পারবেন। ভ্রমণের সময়, আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনি আপনার ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করবেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
মিথুন
আপনি আপনার কাজে খুব আগ্রহী হবেন এবং যারা প্রেমে আছেন তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বলে মনে হবে। অতিরিক্ত কাজ করার কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আজ ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট
কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি কিনে থাকেন তবে তা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যদি আপনি কোনও কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে আপনি আপনার ভাইদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )