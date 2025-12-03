Rohit Rishabh: শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video নিয়ে নেটপাড়া কী বলছে!

Edit Profile
    Rohit Rishabh: শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video নিয়ে নেটপাড়া কী বলছে!

    মাঠে ঠিক কী ঘটল?

    Published on: Dec 03, 2025 7:16 PM IST
    By Sritama Mitra
    রায়পুরে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেট ফ্যানকূলের নজর সরছে না! রাঁচির পর রায়পুরেও ভক্তদের আরও একটি ছয়-চার খচিত সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। নিরাশ করেননি ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও। তিনিও তাঁর প্রথম ওডিআই শতরান করে দর্শকাসনে উচ্ছ্বাসের ঝড় তুলেছেন। রায়পুরের ২২ গজের এই একের পর এক ঘটনা নিয়ে সরগরম নেটপাড়া। তারই মাঝে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ঋষভ পন্থ ও রোহিত শর্মার একটি ভিডিয়ো।

    শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video নিয়ে নেটপাড়া কী বলছে!
    শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video নিয়ে নেটপাড়া কী বলছে!

    টিমে রোহিত ও কোহলি ফিরতেই ভারতীয় টিম নিয়ে নানান চর্চা চলছে। দুই তাবড় ক্রিকেট সুপারস্টারের সঙ্গে ভারতীয় টিমের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সম্পর্ক কেমন, তা নিয়েও আতস কাচের নিচে বেশ বিশ্লেষণ চলছে। এরই মাঝে সিনিয়র রোহিতের সঙ্গে তাঁর জুনিয়র ঋষভ পন্থের সম্পর্কের উষ্ণতার একটি দৃশ্য হয়েছে ক্যামেরাবন্দি। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের আগে, বাউন্ডারির কাছে খোশ মেজাজে গল্প করতে দেখা যায় ঋষভ পন্থ ও রোহিত শর্মাকে। বাউন্ডারির কাছে সামনে ছিলেন রোহিত, আর তাঁর পিছনে ঋষভ। তখনই দুজনের কথা বলার সময় রোহিতের Eyelash পড়তে দেখেই তা সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে নেন ঋষভ। আর সঙ্গে সঙ্গে তা রোহিতের হাতে দিয়ে দেন, খুব চেনা এক ভঙ্গিতে রোহিতকেও দেখা যায়, কিছু ‘উইশ’ করতে। এই দৃশ্য সামনে আসতেই গোটা ইন্টারনেটের প্রশ্ন, কী ‘উইশ’ করলেন রোহিত? এই গোটা পর্বের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ( Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস)

    এদিকে, এই ম্যাচে ৩৬৮ রানে থেমেছে ভারতের ইনিংস। এই ইনিংসেই বিরাট কোহলি তাঁর আরও একটি ঝকঝকে শতরান উপহার দিয়েছেন। রাঁচির পর 'ব্যাক টু ব্যাক' কিং কোহলির এই সেঞ্চুরিতে গ্যালারিতে কার্যত 'বিরাট' উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এছাড়াও ঋতুরাজের সেঞ্চুরি সমৃদ্ধ ইনিংসও আলাদা করে নজর কেড়েছে। শেষে জাদেজাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের অর্ধশতরান পার করে ভারতকে ৩৫০র গন্ডি পার করিয়ে দেন ক্যাপ্টেন কে এল রাহুল। এরপর ব্যাট করতে নেমে, ১ উইকেট খুইয়ে (৭.১১ মিনিট পর্যন্ত হওয়া খেলায়) দাপটে খেলছেন তেম্বা বাভুমারা ।

