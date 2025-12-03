Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস
হলুদ গাছ বাড়িতে লাগানো নিয়ে কিছু টিপস দেখে নিন।
বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে সুখ শান্তি আনতে নানান পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে কিছু জিনিসপত্র এমনভাবে রাখার কথা বলা হয় বাস্তুমতে, যার হাত ধরে ঘরে আসে সুখ শান্তি। তেমনই বাগানের গাছপালা নিয়েও রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রমত। বাস্তুশাস্ত্র মতে বাড়িতে হলুদ গাছ রোপণ করাকে শুভ বলে মনে করা হয়। এরফলে সংসারে বহু দিক থেকে লাভ হতে পারে বলে বাস্তুমত।
ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা পেতে হলুদ গাছ রোপণ শুভ!
বলা হয়, বাস্তুশাস্ত্রমতে সঠিক দিকে হলুদ গাছ পুঁতলে তা শুভ ফল দিয়ে থাকে। মনে করা হয়, যাঁদের কোষ্ঠীতে বৃহস্পতির অবস্থান কমজোর, তাঁদের জন্য এই হলুদ গাছ পোঁতা শুভ। এছাড়াও বাস্তুমতে বলা হয়, সঠিক দিশায় যদি হলুদ গাছ রোপণ করা হয় তাহলে বাড়ি থেকে নেতিবাচক প্রভাব দূর হয়ে যায়। এছাড়াও হলুদ গাছ লাগালে তা ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রমতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার হলুদ গাছ রোপণ করা শুভ। এই গাছ লাগালে ভগবান বিষ্ণু সুখী হন বলে মনে করা হয়।
কোনদিকে এই গাছ লাগানো শুভ?
বাস্তুশাস্ত্রমতে কিছু বিশেষ ফল লাভের ক্ষেত্রে হলুদ গাছ কয়েকটি সঠিক দিকে লাগানো শুভ হবে। বলা হয়, বাস্তুদোষ থেকে মুক্তি পেতে হলে, বাড়িতে পূর্ব দিক আর দক্ষিণ দিকের মাঝে এই গাছ লাগানো শুভ। উত্তর-পশ্চিম দিকে যদি হলুদ গাছ লাগানো যায়, তাহলে তা শুভ ফল দিতে পারে। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। পূর্ব বা উত্তর দিকেও হলুদ গাছের চারা লাগানো শুভ। এতে সংসারে সুখ, সমৃদ্ধির পাশাপাশি ধন সম্পত্তি বৃদ্ধিও হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )