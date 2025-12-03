Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস

    হলুদ গাছ বাড়িতে লাগানো নিয়ে কিছু টিপস দেখে নিন।

    Published on: Dec 03, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে সুখ শান্তি আনতে নানান পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে কিছু জিনিসপত্র এমনভাবে রাখার কথা বলা হয় বাস্তুমতে, যার হাত ধরে ঘরে আসে সুখ শান্তি। তেমনই বাগানের গাছপালা নিয়েও রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রমত। বাস্তুশাস্ত্র মতে বাড়িতে হলুদ গাছ রোপণ করাকে শুভ বলে মনে করা হয়। এরফলে সংসারে বহু দিক থেকে লাভ হতে পারে বলে বাস্তুমত।

    বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস
    বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস

    ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা পেতে হলুদ গাছ রোপণ শুভ!

    বলা হয়, বাস্তুশাস্ত্রমতে সঠিক দিকে হলুদ গাছ পুঁতলে তা শুভ ফল দিয়ে থাকে। মনে করা হয়, যাঁদের কোষ্ঠীতে বৃহস্পতির অবস্থান কমজোর, তাঁদের জন্য এই হলুদ গাছ পোঁতা শুভ। এছাড়াও বাস্তুমতে বলা হয়, সঠিক দিশায় যদি হলুদ গাছ রোপণ করা হয় তাহলে বাড়ি থেকে নেতিবাচক প্রভাব দূর হয়ে যায়। এছাড়াও হলুদ গাছ লাগালে তা ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রমতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার হলুদ গাছ রোপণ করা শুভ। এই গাছ লাগালে ভগবান বিষ্ণু সুখী হন বলে মনে করা হয়।

    ( Indian navy: অপারেশন সিঁদুরে পাক নৌসেনার হাল কী হয়েছিল? মুখ খুলল ভারতীয় নেভি, ওদিকে পাকিস্তানে PAF কণ্ঠে এখনও রাফাল)

    ( India Vs Pakistan:শ্রীলঙ্কায় ত্রাণ পাঠানো ঘিরে ‘এয়ার স্পেস’ নিয়ে পাকিস্তানের দাবির জবাবে ইসলামাবাদকে 'ধুইয়ে' দিল দিল্লি!)

    ( Imran Khan Vs Asim Munir: ‘আসিম মুনির মানসিকভাবে অস্থির,যদি আমার কিছু হয়..,’ বিস্ফোরক জেলবন্দি ইমরান)

    ( Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে বিয়ের পর নবদম্পতিদের ঘর কেমন হওয়া উচিত? রইল টিপস)

    কোনদিকে এই গাছ লাগানো শুভ?

    বাস্তুশাস্ত্রমতে কিছু বিশেষ ফল লাভের ক্ষেত্রে হলুদ গাছ কয়েকটি সঠিক দিকে লাগানো শুভ হবে। বলা হয়, বাস্তুদোষ থেকে মুক্তি পেতে হলে, বাড়িতে পূর্ব দিক আর দক্ষিণ দিকের মাঝে এই গাছ লাগানো শুভ। উত্তর-পশ্চিম দিকে যদি হলুদ গাছ লাগানো যায়, তাহলে তা শুভ ফল দিতে পারে। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। পূর্ব বা উত্তর দিকেও হলুদ গাছের চারা লাগানো শুভ। এতে সংসারে সুখ, সমৃদ্ধির পাশাপাশি ধন সম্পত্তি বৃদ্ধিও হয়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে ধন সম্পদ, সমৃদ্ধি পেতে হলুদ গাছ কোন দিকে লাগানো শুভ? রইল টিপস

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes