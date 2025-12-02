Edit Profile
    Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে বিয়ের পর নবদম্পতিদের ঘর কেমন হওয়া উচিত? রইল টিপস

    বিবাহিত দম্পতি ঘর বাস্তু: বাস্তুশাস্ত্রে, নতুন দম্পতিদের জন্য এমন কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তাদের জীবনে প্রতিটি রঙ পূরণ করা যায়। 

    Published on: Dec 02, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, নবদম্পতিরা সংসারে সুখ আনতে তাঁদের শোবার ঘরের কিছু জিনিসে নজর দিতে পারেন। বাস্তু অনুসারে ঘর পরিবর্তন করলে নতুন দম্পতির জীবনে সুখ আসে। একই সঙ্গে যেকোনও ধরনের নেতিবাচক শক্তি নতুন দম্পতিদের কাছ থেকে দূরে থাকে।

    বাস্তুশাস্ত্র মতে বিয়ের পর নব দম্পতিদের বেডরুম কেমন হওয়া উচিত? রইল টিপস (gemini)
    বাস্তুর মতে, নতুন দম্পতির ঘরের দেওয়ালের রঙ সঠিক হওয়া উচিত। একই সঙ্গে সঠিক বিছানা নির্বাচন করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন জেনে নেওয়া যাক নতুন দম্পতির রুম কেমন হওয়া উচিত? রুমের রঙ নবদম্পতি দম্পতির ঘরের রঙ সাবধানে বেছে নিতে হবে। এই ঘরের আবহ আরামদায়ক এবং আরামদায়ক হওয়া দরকার। শাস্ত্র অনুসারে, নবদম্পতির ঘরের রঙ হলুদ, হালকা গোলাপী, সাদা, হালকা সবুজ বা হালকা নীল হওয়া উচিত। এই রংগুলির সাথে, ঘরের শক্তি খুব ইতিবাচক, যা নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য প্রয়োজনীয়। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, দম্পতির ডাবল বিছানায় একই গদি ব্যবহার করা উচিত। যদি বিছানায় দুটি একক গদি থাকে তবে এগুলি দম্পতিদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। শুধু নতুনরাই নয়, প্রত্যেক দম্পতিরই উচিত এ ধরনের গদি ব্যবহার করা, বলছে বাস্তুশাস্ত্র।

    দম্পতিদের ঘুমানোর সঠিক দিকটিও সঠিক দিকনির্দেশনা হওয়া উচিত। যদি নবদম্পতি ভুল দিকে ঘুমান, তবে এটি তাদের সম্পর্কের মধ্যে নেতিবাচকতা নিয়ে আসে। শাস্ত্র অনুসারে, দম্পতিদের সর্বদা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে ঘুমানো উচিত। একই সময়ে, পা উত্তর দিকে হওয়া উচিত। এটির যত্ন নেওয়া উচিত কারণ বেশিরভাগ লোক না জানার কারণে এই ভুলগুলি করে থাকেন। সঠিক দিকে ঘুমানো দম্পতিদের মধ্যে একটি ভাল বোঝাপড়া তৈরি করে।

    আজকাল ধাতব বিছানাগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লোকেরা এটি কিনতে পছন্দ করে কারণ এটি কাঠের তুলনায় সহজেই স্থাপন করা যায়। কাঠের তৈরি বিছানা দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচকতা বজায় রাখে, যা একটি নতুন সম্পর্কের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

