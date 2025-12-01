Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Govt on Cyber Security:নজরে সাইবার নিরাপত্তা! স্মার্টফোন নির্মাতাদের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি ইনস্টলের নির্দেশ কেন্দ্রের

    এই নির্দেশনা অনুসারে, অ্যাপল, ওপ্পো, ভিভো, শাওমি, স্যামসাংয়ের মতো ফোনের মূল সরঞ্জাম নির্মাতাদের নতুন মোবাইল ফোনে অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল করার জন্য হাতে ৯০ দিন সময় থাকবে।  

    Published on: Dec 01, 2025 7:52 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রকের তরফে দেশের সমস্ত স্মার্টফোন সংস্থাগুলিকে এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশে তৈরি সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী'কে প্রি ইনস্টলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক কল এবং বার্তা ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোনের অভিযোগ জানানো সম্ভব করতে, সাহায্য করতে পারে এই অ্যাপ। যাতে ব্যবহারকারীরা এই অ্যাপ্লিকেশন ফোন থেকে ডিলিট না করে দেন, সেদিকে তাকিয়ে স্মার্টফোন নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

    নজরে সাইবার নিরাপত্তা! স্মার্টফোন নির্মাতাদের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি ইনস্টলের নির্দেশ কেন্দ্রের. (Representative file photo)
    নজরে সাইবার নিরাপত্তা! স্মার্টফোন নির্মাতাদের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি ইনস্টলের নির্দেশ কেন্দ্রের. (Representative file photo)

    স্পষ্টভাবে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, যে নির্মাতাদের দ্বারা বিক্রি করা সমস্ত নতুন ডিভাইসে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ্লিকেশনটি আগে থেকে ইনস্টল করা থাকতে হবে এবং যে ফোনগুলিতে ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়েছে, তাতে এই অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য সফটওয়্যার আপডেট করতে হবে।নতুন ফোনে এই অ্যাপ প্রি ইনস্টল করার জন্য স্মার্টফোন নির্মাতা সংস্থাগুলি ৯০ দিন সময় পাবে।

    ( December 2025 Monthly Rashifal: ২০২৫ ডিসেম্বর মাস কেমন কাটবে? রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল)

    'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ কী?

    ২০২৩ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত এই পোর্টালটি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন, ক্ষতিকারক ওয়েব লিঙ্কগুলির প্রতিবেদন এবং ব্লক করা, ব্যবহারকারীর নামে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা জানতে এবং ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম করে কেউ ফোন করলে তা আসল ফোন কল নাকি ক্ষতিকারক কল, তা যাচাই করতে সাহায্য করে।

    টেলিকম মন্ত্রকের দপ্তরের এক কর্মকর্তা এইচটিকে বলেছেন যে, মনে করা হচ্ছে পদক্ষেপের মাধ্যমে জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো সহজতর হবে গ্রাহকদের জন্য।অ্যাপটি ডিভাইসে থাকলে ব্যবহারকারীরা কীভাবে হারিয়ে যাওয়া ফোনের প্রতিবেদন করবেন জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা বলেন, পোর্টালটি "এতটাই উন্নত" যে ব্যবহারকারীদের তাদের আইএমইআই নম্বর মনে রাখার দরকার নেই।

    এই আদেশটি এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে এটি জালিয়াতির প্রতিবেদনকে আরও সহজ করে তুলবে। ওই কর্মকর্তা বলেন, "এই মুহূর্তে, রিপোর্টিংয়ের সময় পরিবর্তিত হয় কারণ ব্যবহারকারীদের জালিয়াতি বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোনের রিপোর্ট করতে ওয়েবসাইটে যেতে হয়। তিনি বলছেন,'সরকার চায় না নাগরিকদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোক।' প্রসঙ্গত সঞ্চার সাথী অ্যাপটি ব্যবহারকারীর নামে ইস্যু করা মোবাইল সংযোগগুলি পরীক্ষা করা, কোনও হ্যান্ডসেট আসল কিনা তা যাচাই করা এবং সন্দেহজনক যোগাযোগ বা স্প্যামের প্রতিবেদন করার মতো অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করবে। ওই অফিসার বলছেন,'এটি সময় সাশ্রয় করে এবং জালিয়াতির ক্ষেত্রে, কয়েক সেকেন্ডও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।' টেলিযোগাযোগ দপ্তরের মতে, সাইবার জালিয়াতির ফলে গত তিন থেকে চার বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এই কর্মকর্তা বলেন, বিভাগটি এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে ওইএমগুলির কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

    News/News/Govt On Cyber Security:নজরে সাইবার নিরাপত্তা! স্মার্টফোন নির্মাতাদের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি ইনস্টলের নির্দেশ কেন্দ্রের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes