2026 Lucky Zodiacs: ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেবের রাশিতে ৩ গ্রহ, কপাল খুলবে বহু রাশির

    2026 Lucky Zodiacs: ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেবের রাশিতে ৩ গ্রহ, কপাল খুলবে বহু রাশির

    নতুন  বছর অনেক গ্রহের ট্রানজিট নিয়ে আসছে। শনি মকর রাশির প্রভু। প্রথমত, জানুয়ারিতে, শনির রাশিচক্র মকর রাশিতে তিনটি গ্রহ একযোগে ভ্রমণ করবে, এটি বিভিন্ন রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। এখানে শিখুন

    Published on: Dec 02, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    নতুন বছর অনেক গ্রহের গোচর আসছে। শনি মকর রাশির প্রভু। প্রথমত, জানুয়ারিতে, শনির রাশি মকর রাশিতে তিনটি গ্রহ একযোগে ভ্রমণ করবে, এটি বিভিন্ন রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। আসুন আমরা আপনাকে বলতে পারি যে সূর্য যা এখনই বৃশ্চিক রাশিতে আসবে, তিনি ২০২৬ সালের নতুন বছরে জানুয়ারিতে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন, একে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়।

    জানুয়ারী ২০২৬ সালে, শনির রাশিচক্রে ৩ টি গ্রহ আলোড়িত হবে, জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে।
    জানুয়ারী ২০২৬ সালে, শনির রাশিচক্রে ৩ টি গ্রহ আলোড়িত হবে, জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে।

    এ ছাড়াও, বুধ মকর রাশিতেও ট্রানজিট করবেন এবং শুক্রও মকর রাশিতে ট্রানজিট করবেন। ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬-এ, শুক্র মকর রাশিতে প্রবেশ করবে এবং ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত সেখানে থাকবে। এর পরে, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬এ, বুধও মকর রাশিতে আসবেন।

    সুতরাং, শনির এই রাশিচক্রে তিনটি গ্রহ থাকবে, যার কারণে বিভিন্ন রাশিচক্রের উপর প্রভাব পড়বে।

    ( Where is Imran Khan:ইমরানকে নিয়ে ‘কিছু লুকনো’ হচ্ছে? সরব পুত্ররা, মুখ খুললেন প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমাও)

    মকর

    মকর রাশির কথা বললে, জানুয়ারি মাসটি এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভাল হবে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করার খেয়াল রাখুন। অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হচ্ছে না। অবহিত সিদ্ধান্ত নিন। আপনার শত্রুরা সক্রিয় থাকবে। ব্যবসায় সামান্য বাধা সত্ত্বেও আপনি সুবিধা পাবেন। মানসিক চাপও থাকবে। এখানে আমরা রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সম্পর্কে বলছি যা এই যোগের কারণে উপকৃত হবে।

    ধনু

    মকর রাশির তিনটি গ্রহের গতিবিধি থেকে ধনু রাশি উপকৃত হবে, যদিও আপনি খুব ভাল ফলাফল পাবেন না, তবে আপনি যদি আপনার ক্যারিয়ারে এত দীর্ঘ সময় ধরে হতাশা বোধ করেন তবে আপনার জন্য ভাল ফলাফল আসবে, ব্যবসায় লাভ হবে, আগের ক্ষতিগুলি পূরণ হবে।

    মীন

    মীন রাশির জন্যও ভাল ফলাফল বেরিয়ে আসবে। এই সময়ে, আপনি আয় বাড়ানোর পাশাপাশি পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। মীন রাশির লোকদের সঞ্চয় বাড়বে এবং পুরানো বকেয়াও পাওয়া যাবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, সময়গুলি আপনার জন্য উপযুক্ত। এই সময়ে, আপনি সন্তান এবং বাবার কাছ থেকেও সুসংবাদ পাবেন। আপনার সম্পর্কগুলিরও কিছুটা উন্নতি হবে।

    মেষ

    মেষ রাশির জাতকরাও এই যোগব্যায়াম থেকে উপকৃত হবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন আসবে, তবে আগের থেকে অর্থের পরিস্থিতিতে কিছুটা উন্নতি হবে। আপনার অর্থের অবস্থা পরিবর্তিত হবে, সামগ্রিকভাবে সময়টি আপনার পক্ষে ভাল।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

