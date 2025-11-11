Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ নভেম্বর ২০২৫ লাকি রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 11, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ ১১ নভেম্বর ২০২৫ কোন কোন রাশির ভাগ্যে রয়েছে লড়াই, কোন রাশির ভাগ্য সুখের মুখ দেখতে চলেছে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। মঙ্গলবার এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। চার রাশির ভাগ্যফল রইল। এই সমস্ত রাশির জাতক জাতিকার আজ মঙ্গলবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে, আপনি বাড়িতে একটি পার্টিও আয়োজন করতে পারেন যেখানে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। আপনার সহকর্মীর কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। আপনার কাজ অন্যদের উপর ছেড়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন, অথবা এটি বিলম্বিত করলে আপনার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।

    কন্যা

    আপনার মৃদু কথাবার্তা আপনাকে সম্মানিত করবে এবং আপনার কাজে একে অপরের সমর্থন দেখে আপনি খুশি হবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা রাখতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পারিবারিক জীবন সমৃদ্ধ থাকবে। আপনার যে কোনও আর্থিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

    তুলা

    যা আপনার উত্তেজনার কারণ হবে। আপনার অলস বসে সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি কোনও বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকবেন। আপনার সম্পদ বৃদ্ধি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পেতে পারেন। সম্পত্তি লেনদেনের সাথে জড়িতদের একটু চিন্তাভাবনা করে যেকোনো চুক্তি চূড়ান্ত করতে হবে। আপনি পুরানো জায়গা থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন।

    ধনু

    আপনি দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনি হয়তো কাউকে মিস করছেন। আপনার বসের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবেন, তবে তাদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে, মানসিক শান্তি বজায় রাখার সুযোগ থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্য়তা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

