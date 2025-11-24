Edit Profile
    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 24, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিনে এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে কেমন কাটতে চলেছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    সিংহ

    আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন। আপনার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে আপনি খুশি হবেন। আপনি পারিবারিক বিষয়গুলিও একসাথে সমাধান করবেন। আপনার সন্তানের চাকরি নিয়ে আপনার যে কোনও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনি যদি কোনও বড় রাজনৈতিক পদ না পান তবে আপনি কিছুটা হতাশ হবেন।

    ( Rajnath Singh on Sindh: ‘সিন্ধ ভারতে আসতে পারে’, সীমান্ত নিয়ে কোন ইঙ্গিত রাজনাথের কণ্ঠে?)

    ( Guava Buying tips: পেয়ারা মিষ্টি কি না চিনবেন কীভাবে? রইল খুব সহজ কিছু টিপস)

    কন্যা

    দিনটি আপনার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে। আপনি যদি কোনও কাজ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি একটি নতুন বাড়ি, সম্পত্তি ইত্যাদি কিনতে পারেন, যা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার বর্ধিত আয় আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনাকে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশের বিষয়ে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে, কারণ আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

    তুলা

    দিনটি আপনার জন্য নতুন চাকরি খুঁজে পাওয়ার দিন হবে, তবে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে রাখুন এবং ছোটখাটো বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়িয়ে চলুন। অন্যথায়, পরিবারের সদস্যরা আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে যেকোনো দায়িত্বশীল কাজও আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার দিকে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

    কর্কট

    দিনটি আপনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনি সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন এবং মানুষের মঙ্গলের কথা মন দিয়ে ভাববেন, কিন্তু লোকেরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ পেয়ে আপনি খুশি হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

